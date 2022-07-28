رابط تسجيل اختبارات القدرات بالخطوات 2022 موعد التسجيل

بعض الكليات والجامعات في مصر لا يتم قبول الطلاب بها قبل أن يتم تأدية اختبار القدرات والنجاح به مثل كلية الفنون الجميلة والإعلام وكلية التربية الرياضية وغيرها، وكان هذا سبب في زيادة معدل البحث على رابط تسجيل اختبارات القدرات بالخطوات 2022 ولمعرفة الموعد المحدد لتسجيل اختبارات القدرات، حيث أن التسجيل سوف يتم بشكل إلكتروني.

موعد اختبارات القدرات 2022

الطلاب الذين يرغبون التنسيق على أحد الكليات التي تطلب أن يتم تأدية اختبار قدرات في البداية، يبحثون بشكل متكرر لمعرفة موعد الاختبارات القدرات للعام الجاري، وموعد تأدية اختبارات القدرات بدأ منذ 25-7-2022 وسوف يستمر حتى 6-8-2022 فعلى الطلاب الراغبين في التسجيل المسارعة بالدخول على الموقع الرسمي والتسجيل قبل انتهاء المدة من خلال الدخول على رابط تسجيل اختبارات القدرات.

رابط تسجيل اختبارات القدرات بالخطوات 2022

التسجيل يتم إلكترونيًا عن طريق الدخول على موقع التنسيق ويبدأ في الـ 25-7-2022 أي أنه قد بدأ بالفعل اليوم، ومن ثم يبدأ الطلاب في اتباع الخطوات الصحيحة والمحددة لإتمام التسجيل والتي تتمثل في الخطوات الآتية:

بداية قم بالدخول على موقع التنسيق مباشرة.

بعدها يقوم بالضغط على “تسجيل اختبارات القدرات”.

إضافة الرقم القومي ورقم الجلوس لإتمام التسجيل.

بعدها سوف يتم إظهار مختلف بيانات الطالب.

يجب على الطالب أن يقوم بالاطلاع على البيانات ومراجعتها.

ثم يقوم بتحديد نوعية القدرات.

بعدها يتم تحديد الموعد والمكان الذي سوف يتم تأدية الاختبارات به.

ثم يتم طباعة الإيصال بمختلف البيانات التي توجد به.

بالنسبة إلى كلية التربية الرياضية فإن اختبارات القدرات تستمر بها ثلاث أيام فقط.

اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة

بعد التعرف على رابط تسجيل اختبارات القدرات فلقد أعلنت الجهات المختصة على أن اختبارات القدرات الخاصة بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة تنقسم على قسمين القسم الأول هو الامتحان المعرفي والذي سوف يكون لمدة ساعة كاملة ويحصل منه الطالب على 30 درجة، والذي يحتوي على 45 ساعة.

أما القسم الثاني هو الاختبار المهاري فإن مدة الاختبار 150 دقيقة، وبداية الاختبار في تمام الساعة الـ 11 وربع صباحًا والسؤال عبارة عن جزأين الجزء الأول رسم معماري والجزء الثاني اختبار تشكيل وابتكار.