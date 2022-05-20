رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس، هي جملة يبحث عنها كل المهتمين بمعرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي، ونتيجة الصف السادس الابتدائي، وأيضا الباحثين عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

وقد وفرت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية خاصة بنتائج التعليم الأساسي، ومن خلال هذا التقرير سوف بخبركم كيف يمكنكم الحصول على نتيجة طلاب التعليم الأساسي.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

قبل أن تبحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي، أو كل نتائج التعليم الأساسي، عليك أن تعرف أن هناك نتائج لم تظهر بعد.

وعليك أن تدرك أيضا أن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، يشمل النتائج المختلفة لطلاب المراحل التالية:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي.

نتيجة الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي).

نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي.

طريقة معرفة نتائج التعليم الأساسي

الطريقة سهلة للغاية، كل ما عليك هو الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ستجد في واجهة الموقع رابطا خاصا بنتائج سنوات النقل. ورابط آخر للشهادة الإعدادية.

ملحوظة: إذا لم تجد الروابط في صفحة بوابة التعليم الأساسي الرئيسية، كل ما يجب فعله هو الصعود لأعلى والضغط على السهم المقابل لكلمة القائمة الرئيسية.

وبعد ذلك تضغط على كلمة الخدمات، ومن ثم تقوم باختيار نتائج التعليم الأساسي، أو نتيجة الشهادة الإعدادية.

سوف تفتح معك نافذة جديدة تطلب منك الآتي:

إدخال الرقم القومي للطالب.

اختيار المرحلة الدراسية.

اختيار الصف الدراسي.

اختيار العام الدراسي 2021 – 2022.

اختيار الفصل الدراسي (الثاني أو نهاية العام).

أخيرا تضغط على إظهار النتيجة.

ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب بإذن الله.