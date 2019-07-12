رابط بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2019، يترقب التلاميذ وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 إلكترونيا، يوم الاحد، الموافق 14 من يوليو الجاري، وذلك حسبما أفصح وزير التربية والتعليم، على ان يتم إعلان النتيجة خلال اجتماع صحفي في نفس اليوم، يعلن خلاله عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية العامة بشعبتيها العلمي علوم ورياضه، والأدبي، ومن المقرر اعتماد الوزير للنتيجة غدا يوم السبت، فور الإنتهاء من جميع إجراءات المراجعة بكنترولات الثانوية العامة، ونشرها بالمدارس يوم الاثنين وعلى الإنترنت يوم الأحد.

كان خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات ونائب رئيس إمتحانات الثانوية العامة، قد أعلن في تصريحات صحفية له أنه في يوم الخميس سيتم الإنتهاء من إجراءات التصحيح لجميع المواد في كنترولات الثانوية العامة. ويمكن لكم متابعة آخر مستجدات وأخبار الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقعنا نجوم مصرية في السطور الآتية التي سوف يتم تحديثها أولا بأول في استكمال لحظية لموعد ظهور النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2019

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، أنه تم الإنتهاء تماماً من رصد درجات مواد الثانوية العامة ومراجعة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقد تمت عملية تصحيح الإمتحانات على عدة مراحل مرت خلالها على مصححين ومراجعين للتأكد من دقة عملية التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

إكتب رقم جلوسك وإحصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 فور إعلانها – والموعد الرسمي لظهور النتيجة

بوابة الثانوية العامة

والآن وبعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، يتبقى فقط إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 من قبل السيد وزير التربية والتعليم غداً، على أن يتم ظهور النتيجة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم – بوابة الثانوية لعامة thanwya.emis.gov.eg – وسوف يستطيع التلاميذ من التعرف على النتيجة فور ظهورها بالاسم ورقم الجلوس المخصص لجميع طالب، وتَستطيع ترك تعليق ببياناتك لمعرفة النتيجة بمجرد ظهورها، مع تمنياتنا بالتوفيق والتوفيق للجميع.