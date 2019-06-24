ما زال جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني في انتظار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وذلك للعام الدراسي 2019، واليوم ننشر لكم رابط بوابة التعليم الفني الرسمي على أن يتم إعلان النتيجة لجميع الشعب سواء الشعبة التجارية، أو الشعبة الزراعية، أو الشعبة الصناعية، ويأتي هذا في ظل انتظار كافة وجميع الطلاب والطالبات والأهالي، في كل محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بكافة الإدارات التعليمية، لظهور نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الشعب، ويذكر أن جميع الطلاب قد انتهوا من أداء امتحانات الدبلومات الفنية، وينتظرون الآن الاطمئنان على دراجاتهم.

رابط بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية لكافة الشعب

ومن الجدير بالذكر أن كل من السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والسيد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ما زالوا ينتظرون الانتهاء من أعمال الكتابة ورفع ورصد الدرجات وذلك من أجل اعتمادها رسميًا على مواقع الوزارة والمخصصة رسميًا من أجل الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لجميع الشعب تجاري، صناعي، زراعي، تمريض، فندقي، بنظام الخمس والثلاث سنوات.

رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

واليوم نقوم بتقديم رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لكل من الشعبة الزراعية، والشعبة الصناعية، بالإضافة إلى الشعبة التجارية، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس، في المكان المخصص له، وذلك داخل الموقع الرسمي الذي قامت بإطلاقه وزارة التربية والتعليم، حتى تسهل على كافة الطلاب الحصول على النتيجة.

أما عن الفيديو التالي فهو يوضح كيفية الدخول إلى الموقع والاستعلام عن النتائج بواسطة رقم الجلوس الخاص بالطالب، فقط قم باتباع الخطوات الموضحة داخل الفيديو ومن ثم سوف يتم عرض عليك النتيجة على الفور، أما لأصحاب الباقات سوف نوضح خلال الفقرة التالية بالصور كيفية الدخول والاستفسار عن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 2019.

بالصور كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2018

الصور التالية توضح وبشكل كبير كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية وكيفية الدخول إلى الموقع الرسمية لبوابة التعليم الفني، أختر خانة التعليم الفني، ثم نتائج الامتحانات، ثم اختر الخانة التي تحمل اسم تعرف على نتيجة كما موضح في الصورة الثانية.

وبهذا فقد عرضنا عليكم كيفية التعامل مع الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الخاص بشؤون الدبلومات الفنية وذلك من أجل الاستعلام عن النتائج بشكل سهل، سوف نتابع معكم خلال الفقرة التالية متابعة يومية ولحظية من أجل ظهور نتيجة الدبلومات الفني في مصر 2018.

وصرحت مصادر موثوقة لجريدة اليوم السابع عن انطلاق الموعد الرسمي من أجل الإعلان عن نتائج الدبلومات، وذلك عن الدور الأول لجميع الأقسام داخل الثانوية الفنية والتي تشمل صناعي تجاري زراعي فندقي تمريض، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الأعمال التي تقام في الوقت الحالي يتم رصد الدرجات التابعة للطلاب، ويأتي هذا من أجل التمهيد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية عن العام الدراسي الجاري، 2018، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن النتائج في نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك عقب انتهاء امتحانات التعليم الثانوي العامة 2018.

وأكد المصدر قائلًا أن النتائج سوف يتم اعتمادها رسميًا من قبل وزير التعليم خلال الأسبوع الجاري وقبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي سوف يتم انعقاده مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي”، ومن جانب أخر فقد أعلنت جميع الكنترولات عن الاستعداد التام من أجل استقبال الدرجات ورصدها والتقديرات الخاصة بالطلبة والطالبات في الثانوية الصناعية عبر بوابة التعليم الفني، وأكدت مصادر أخرى على الانتهاء بالفعل من تصحيح المواد لجميع الأقسام.

لقد أصبح الآن أسهل ومن خلال الإنترنت تستطيع أن تقوم بالدخول والحصول على النتيجة الخاصة بك بشكل مباشر، كما أنك تستطيع الآن أن تقوم من أي مكان وفي أي وقت أن تقوم بالحصول على النتيجة الخاصة بك دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان أو دفع أي مصاريف، حيث أنك الآن تستطيع أن تقوم بالدخول على بوابة التعليم فهناك قسم خاص بالتعليم الفني هذا القسم الذي من خلاله تستطيع ان تقوم بمتابعة كل الأنشطة التعليمية كما أنك تستطيع أن تقوم بمعرفة الأخبار التي تريدها، اليوم سوف نتابع معكم الخطوات اللازمة لكي تستطيع الاطلاع على النتيجة الخاصة بك من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم الفني، حيث أن هذه البوابة هي الوحيدة المعتمدة من الوزارة التي من خلالها تستطيع أن تقوم بالحصول على درجاتك، كما أن الامتحانات قد تمت بكل نزاهه ولم يكن هناك عملية غش حيث أن الطلاب قد حاولوا أن يستخدموا الهواتف في الامتحانات لكن المراقبين عالجوا الأمر بكل حكمة ولم يتسببوا في مشاكل بل عالجوا المشكلة بسهولة جدا وجعلوا الأمر يمر بسلام.

تستطيع الآن أن تقوم بالحصول على النتيجة الخاصة ك فور نزولها من خلال طريقتين وهما الطريقة الإلكترونية والطريقة الورقية، حيث أن الطريقة الإلكترونية هي الطريقة الأسهل التي من خلالها تستطيع أن تقوم بالاطلاع على النتيجة الخاصة بك وأنت في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة إلى الذهاب لمكان من أو دفع رسوم، لكن هذه الطريقة يوجد فيها عيب واحد وهو أنك تستطيع أن تقوم بالطلاع على النتيجة فقط ولا تستطيع أن تقوم باستخدامها في أي تقديمات رسيمة في الدولة، لكن الطريقة الثانية وهي الطريقة الورقية التي تستطيع من خلالها أن تقوم بمعرفة النتيجة وتقوم باستلامها بشكل ورقي تستخدمه في الأعمال والتقديمات كما تريد لكن هذه الطريقة لها عيب وهي أنك يجب عليك أن تقوم بالذهاب إلى المدرسة لكي تقوم بالحصول على النتيجة كما أنك سوف تقوم بدفع بعض الرسوم البسيطة.

ونحرص دائمًا أعزائنا المتابعين علي متابعة ظهور نتائج الطلاب من خلال موقعنا نجوم مصرية بشكل مستمر أول بأول ونحن نتابع معكم نتائج الدبلومات الفنية لجميع الأقسام ومن أخر الأنباء فقد صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “محمد مجاهد” عن الموعد النهائي لاعتماد نتائج الدبلومات علي أن يتم عرضها بشكل رسمي فور الانتهاء من عملية التصحيح وأعمال الكنترول في جميع المحافظات علي أن يتم رفعها بشكل نهائي علي موقع بوابة نتائج التعليم الفني.

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