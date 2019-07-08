رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية فور ظهورها، وأخر أخبار النتيجة الآن

يبحث الآن الكثير من طلاب المعاهد الأزهرية عن أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، وذلك بعد أن تم التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال تصحيح أوراق الطلاب، لم تحدد لجنة النظام، والمراقبة موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية حتى الآن، ولكن تم الكشف عن أخر أخبار عملية التصحيح، وتم التأكيد على أن نتيجة الثانوية الأزهرية سيتم الإعلان عنها عقب مراجعة كافة أوراق الطلاب، والتأكد من خلوها من أي أخطاء حتى يحصل كل طالب أزهري على حقه، من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر.

رابط بوابة الأزهر الذي سيعلن عن نتيجة الثانوية الأزهرية

لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن نتيجة الثانوية الأزهرية، ولكن يتوقع الكثير من الطلاب أن تظهر نتائجهم خلال الفترة ما بين 15 إلى 20 يوليو القادم بعد أن ينتهى الكنترول من مراجعة درجاتهم، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية في موقع بوابة الأزهر الرابط السابق، الموقع الذي يتم فيه الإعلان عن جميع نتائج مراحل التعليم الأزهري، وقد تم الإعلان من خلاله في هذا العام عن نتائج المرحلة الإبتدائية، والمرحلة الإعدادية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان من خلاله عن نتيجة الثانوية الأزهرية. ( تنويه هام الرابط السابق لا يحتوي حتى الآن على نتيجة الثانوية الأزهرية، ولكنها ستظهر عليه فور اعتمادها ).

أما على فيس بوك فقد ظهرت حالة من القلق لدى الكثير من الطلاب مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، وقد جاء ذلك في تعليقات الطلاب، ومناقشاتهم حول موعد النتيجة، والنتائج المتوقعة لهم.