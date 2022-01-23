يبحث الكثير من الطلاب العرب عن رابط المنحة التركية 2022 وذلك من أجل كسب فرصة للدراسة في تركيا، حيث تقدم الكثير من الدول مثل تركيا فرصة للطلاب الأجانب وتعطيهم منحة ممولة بالكامل وتوفر لهم كافة متطلبات الدراسة، فإذا كنت طالبا عربيا أو أجنبيا، وكان لديك اهتمام موجه للدراسة في تركيا، وترغب في التقدم بطلب للحصول على المنح الدراسية التركية الكاملة، فأنت على الطريق الصحيح، فتركيا من أقوى الدول تعليميا حول العالم، لذلك ستجد في هذه المقالة عبر “نجوم مصرية” رابط المنحة التركية 2022 ومواعيد التسجيل.

رابط المنحة التركية 2022

تعتبر المنحة التركية واحدة من أفضل المنح الدراسية في العالم لأنها توفر للطالب كل ما يحتاجه للدراسة وتوفر له كل متطلبات الحياة والتعليم.

ويسأل كثير من الطلاب عن كيفية التسجيل في المنحة الدراسية التركية ورابط التسجيل، حيث يتم تقديم طلب الحصول على المنحة التركية إلكترونيًا من خلال العديد من المنصات من بينها منصة “أسيل للخدمات الطلابية”، وتقدم هاته المنصة الكثير من المزايا مما جعلها من بين أفضل المنصات في مجالها، ومن مميزاتها أنها تقدم معلومات وتفاصيل دقيقة عن الجامعات في تركيا، كما أنها تقوم بدراسة ملفك بدقة، كما تقوم بترجمته وتدقيقه وذلك لزيادة فرصك في القبول في المنحة.

ويمكن لجميع الطلاب الولوج إلى منصة “أسيل للخدمات الطلابية” وإنشاء حساب ثم إتباع الخطوات المشروحة عبر المنصة وذلك حتى يتسنى لك التسجيل في المنحة، أو يمكنك التسجيل عبر الموقع الرسمي للمنحة التركية 2022 مباشرة.

مواعيد التسجيل على المنحة التركية لعام 2022

تعتبر المنحة التركية للطلاب من أفضل المنح الدراسية 2022 على الإطلاق، وتمنحها وتمولها الحكومة التركية لمساعدة الطلاب على مواصلة دراساتهم في جميع التخصصات، وقد بدأ التسجيل في المنحة بتاريخ 10 يناير 2022 وسينتهي موعد التسجيل في يوم 20 فيفري 2022، وطبعا يجب على كل الطلاب تحضير أوراقهم وتجهيز أنفسهم قبل الموعد المحدد وذلك للتقديم دون أي مشاكل.

الشروط التي يجب أن تتوفر بطالب البكالوريوس