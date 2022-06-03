رابط المربع الإلكتروني نتائج الطلاب 2022 في الكويت فور ظهورها

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن قرب إعلان نتائج الطلاب للصف العاشر والصف الحادي عشر في الاختبارات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني من هذا العام 2022 وذلك لجميع المدن الكويتية، وهذا الأمر أدى إلى اهتمام الطلاب بمعرفة الرابط الرسمي الذي يتم من خلاله استخراج النتائج بالرقم المدني فقط وكيفية الاستعلام عنها، وفي هذا التقرير نشارك معكم خطوات استخراج نتائج الطلاب 2022 في الكويت والرابط الرسمي لها وهو موقع المربع الإلكتروني.

نتائج الطلاب في الكويت 2022

أوضحت الوزارة العديد من التفاصيل عن نتيجة الطلاب في الصفين العاشر والحادي عشر، ومنها أن جميع نتائج الطلاب في الوقت الحالي على وشك الإعلان عنها بعد الانتهاء من أعمال المراجعات الحالية التي تسبق رفع النتيجة بشكل رسمي على الإنترنت للاستعلام عنها بالرقم المدني، وقد وفرت الوزارة رابط رسمي يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج بالرقم المدني في خطوات سهلة بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم.

رابط المربع الإلكتروني لاستخراج نتائج الطلاب 2022

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 الفصل الدراسي الثاني للصفوف العاشر والحادي عشر فور الإعلان عنها عبر موقع المربع الإلكتروني وباتباع الخطوات التالية: