“رسمي” رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول عبر بوابة الازهر الشريف الإلكترونية بالرقم القومي

حالة من الترقب والانتظار تنتشر بين جميع طلبة والطالبات الثانوية الأزهرية في الوقت الحالي ويبحثون الآن بشكل مكثف عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 المباشر والصحيح، وذلك حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بوابة الازهر الالكترونية في خلال أقل من ساعة من الآن، وذلك حيث كان الأزهر الشريف قد أكد على أن النتيجة ستكون متاحة أمام الطلبة والطالبات في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين 28 من شهر يوليو 2022، وذلك حيث انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بجميع الطلاب في جميع الشعب المختلفة في الأيام القليلة الماضية.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

نقدم لكم متابعينا الكرام الآن رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 مباشر وصحيح من أجل الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها مباشرة دون الخروج من المنزل وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية بشكل دقيق:-

الخطوة الأولى: يقوم الطالب أو ولي أمره بالتوجه إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية .

. الخطوة الثانية: اختيار رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2021-2022.

الخطوة الثالثة: يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب أو رقم جواز السفر في حال كان الطالب أجنبي.

الخطوة الرابعة: الضغط على بحث والاطلاع على نتيجة الطالب في جميع المواد.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

بعد أن تعرفنا على رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الصحيح نتعرف على أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 حيث أعلن قطاع الأزهر مساء أمس عن أسماء الأوائل على جميع الشعب الدراسية (العلمي – الأدبي – العلوم الإسلامية – المكفوفين)، حيث حادثهم شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب هاتفياً من أجل تهنأتهم.