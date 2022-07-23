رابط التقديم للصف الأول الثانوي.. اعرف الخطوات وآخر ميعاد للتسجيل

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية والذين تمكنوا من اجتياز تلك المرحلة للتقديم للصف الأول الثانوي، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التقديم في الشهر الحالي حتى منتصف أغسطس المقبل مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نهاية التقديم رسميًا مع نهاية اختبارات الدور الثاني في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، على أن يتم التقديم إلكترونيا ومن خلال المدارس أيضًا.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي

وبدأت عدد من المديريات التعليمية في استقبال طلبات المتقدمين للصف الأول الثانوي والناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الماضي، من خلال رابط التقديم للصف الأول الثانوي، حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع وتسجيل أي نوع من التعليم يرغب فيه عن طريق الخطوات التالية، وذلك حال حصوله على مجموع درجات يناسب درجة التنسيق التي حددتها كل مديرية تعليمية كل مدرسة ثانوي عام أو فني.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2022

ويمكن للطلاب الراغبين في التسجيل في الصف الأول الثانوي الدخول على الموقع التنسيق ويتم عمل تسجيل حساب من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به.

ويتم بعد الانتهاء من تسجيل الدخول اختيار أيقونة الدخول إلى موقع التنسيق ويضغط على المزيد للاطلاع على شروط وإرشادات التسجيل للصف الأول الثانوي معرفة الحد الأدنى لكل محافظة.

ويقوم بالضغط على أيقونة استيفاء الرغبات، ومعرفة المدارس القريبة من المحيط السكني للطالب.

وبعد الانتهاء من معرفة المدارس يختار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموعه.

وبعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

وفي النهاية يجب الضغط على حفظ الرغبات، وحال التأكد من الرغبات يتم الضغط على إرسال الاستمارة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطلاب الراغبين في التقديم للصف الأول الثانوي، سرعة التقديم إلكترونيا حسب القواعد التي أعلنتها كل مديرية على أن يتم البت في طلبات الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي.