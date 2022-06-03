“مُفعل ومباشر” رابط التقديم لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي 2022 مركز بوابة المعلومات

يبحث أولياء الأمور الآن عن رابط التقديم لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي 2022، حيث أن وزارة التربية والتعليم قد حددت رابط رسمي لكل مرحلة من أجل التقديم من خلاله بشكل الكتروني للطفل من خلال المنزل، وذلك عن طريق موقع بوابة مركز المعلومات الرسمي الذي تتم عملية التسجيل عن طريقه بشكل كامل وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة من أجل التقديم للطفل، ونقدم لكم اليوم خطوات التقديم لمرحلة رياض الاطفال ومرحلة الصف الاول الابتدائي عبر الموقع الرسمي الخاص بالتسجيل مع التعرف على آخر موعد للتقديم الالكتروني.

رابط التقديم لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي 2022

يقوم أولياء الأمور الآن بالبحث عن رابط التقديم لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي 2022، وذلك مع بدء عملية التسجيل لتلك المراحل الدراسية، حيث قد أشارت وزارة التربية والتعليم أن التقديم يبدأ في اليوم الأول من شهر يونيو ويستمر حتى يوم 30 من نفس الشهر، حيث يجب أن يقوم ولي الأمر بإتمام عملية التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة، كما يتم الحصول على النتيجة أيضا من خلال نفس الموقع وهو بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، ويجب أن يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى المدرسة المقبول بها الطفل لكي يستكمل علمية التسجيل وتقديم كافة الأوراق المطلوبة.

خطوات تقديم رياض الاطفال 2022

يمكن إتمام عملية تقديم رياض الاطفال من خلال المنزل عن طريق اتباع الخطوات التالية..

التوجه إلى موقع بوابة مركز المعلومات. الضغط على تسجيل رياض الاطفال. القيام بإدخال بيانات الدخول وفي حالة عدم امتلاك حساب يجب أن يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب جديد. بعد تسجيل الدخول يقوم ولي الأمر بكتابة كافة البيانات الخاصة به. سوف يتعين عليه الآن أن يقوم بكتابة بيانات الطفل. ثم الضغط على زر تسجيل.

خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

لكي تتم عملية تقديم الصف الاول الابتدائي يجب إتمام الخطوات التالية..

يلزم أن يقوم ولي بالتوجه إلى موقع بوابة مركز المعلومات. ثم كتابة بيانات الدخول الخاصة به. يقوم الآن بكتابة كل البيانات المطلوبة منه والمتعلقة به وبالطفل. ثم الضغط على زر تسجيل.

شروط التقديم لرياض الاطفال

ينبغي أن يكون عمر الطفل المتقدم لا يقل عن 4 أعوام وألا يزيد عمره عن 6 إلا يوم واحد، وذلك لكي يتم القبول في مرحلة رياض الأطفال.

يتم القبول حسب السن والموقع الجغرافي حيث يتم توزيع الاطفال بناءا على تلك القواعد.

ينبغي أن يتوجه ولي الأمر بعد التعرف على النتيجة إلى المدرسة المقبول بها الطفل لاستكمال عملية التقديم.