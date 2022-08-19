رابط التقديم في كلية الخوارزمي في الأردن 1444.. التخصصات المتاحة ومعدلات القبول

تعد كلية الخوارزمي أحد أشهر الكليات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتتميز كلية الخوارزمي بمستوي أكاديمي متميز وتوفيرها لعدد كبير من التخصصات المختلفة، للمساعدة في سد احتياجات سوق العمل الأردنية في المجالات المختلفة، وتقديم جيل من الخريجين قادر على المساعدة في تطوير المملكة الأردنية الهاشمية، ومواكبة التطورات التي تمر بها دول العالم، وقد أعلنت كلية الخوارزمي الجامعية التقنية KUTC عن التخصصات المتاحة للتقديم للعام الدراسي الجديد 1444، موضحه كيفية التقديم وهي أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجامعة، ومعدلات القبول لكل تخصص.

رابط التقديم في كلية الخوارزمي في الأردن 1444

كشفت إدارة كلية الخوارزمي التقنية في المملكة الأردنية الهاشمية، عن خطوات التقديم في الكلية، وأوضحت الكلية بأنه يتم التقديم طبقًا للشروط المحددة ونسبة القبول المعلن عنها، ويتم التقديم بصورة إلكترونية، من خلال الدخول إلى رابط التسجيل في الكلية والتي وفرته إدارة الكلية، لتوفير الوقت والمجهود، والذي جاء كالآتي:

يتم التقديم في كلية الخوارزمي التقنية KUTC، من خلال الرابط المباشر للتسجيل في الكلية والذي أطلقته إدارة الكلية.

التخصصات المتاحة في كلية الخوارزمي الأردنية 1444

تتميز كلية الخوارزمي في المملكة الأردنية الهاشمية بتوفير العديد من التخصصات لخريجي الثانوية العامة، وذلك لتوفير جيل من الخريجين في مختلف المجالات، ومن التخصصات المتاحة الآتي:

تخصصات برنامج البكالوريوس: تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك. التصميم الداخلي. الإذاعة والتلفزيون.

تخصصات قسم تكنولوجيا الهندسة المعمارية والمدنية والبيئية: تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني. هندسة العمارة والتصميم الداخلي. مساحة الطرق وحساب الكميات.

تخصصات قسم تكنولوجيا التصنيع والإنتاج والهندسة الميكانيكية: صيانة المركبات الكهربائية والهجينة. التكييف والتبريد. تكنولوجيا الطاقة.

تخصصات قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية: الاتصالات شبكات الحاسوب.

تخصصات قسم الفنون التطبيقية: التصميم الجرافيكي. فنون التصميم الداخلي والديكور. فنون السينما والتلفزيون.

تخصصات قسم إدارة المعلومات والمكتبات: أمن المعلومات والشبكات.

تخصصات القسم الفندقي والسياحي: إدارة الفنادق. إدارة السياحة والضيافة.

تخصصات قسم المهن الطبية المساعدة: الصيدلة. التمريض المشارك.

تخصصات قسم إدارة الأعمال الإلكترونية والمحاسبة إدارة الأعمال الإلكترونية. المحاسبة التقنية.

تخصصات قسم اللغات: اللغة الإنجليزية التطبيقية.

تخصصات الهندسة: بكالوريوس في هندسة العمارة. بكالوريوس في الهندسة المدنية. بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.



معدلات القبول في كلية الخوارزمي التقنية 1444

كشفت كلية الخوارزمي التقنية في المملكة الأردنية الهاشمية، عن معدلات القبول للطلاب في البرامج المختلفة، والتي تختلف من تخصص لآخر كالآتي: