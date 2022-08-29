رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف 2022 والتخصصات المطلوبة لتعيين 16 ألف معلم
شهدت الأيام الأخيرة إعلان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في مصر رسميا عن تفاصيل إطلاق مسابقة الأزهر الشريف لتعيين 16 ألف معلم، وذلك في إطار السعي إلى سد العجز القائم في المعاهد الأزهرية في بعض التخصصات التي تحتاج إليها المعاهد في الكثير من المراحل التعليمية المختلفة، وقد أعلن القطاع رسميا عن التخصصات المطلوبة والتي يوجد بها عجز وكذلك عن الشروط التي يجب توافرها لقبول المتقدمين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مباشرة رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف 2022 والتخصصات المطلوبة.
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف 2022
ومن المقرر أن يتم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل في وظائف مسابقة الأزهر الشريف لتعيين 16 ألف معلم، وذلك من خلال هذا الرابط https://www.azhar.eg/splash.html مباشرة، حيث يتم القبول بناء على بعض الشروط والضوابط التي أكدت عليها الجهات الرسمية
المستندات المطلوبة في مسابقة معلمي الأزهر 2022
وكذلك يتم القبول بناء على بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها والتي تم الإعلان عنها لتكون على النحو التالي.
- يجب أن يتم تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.
- وكذلك يتم تقديم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المفعول، والتي تكون صادرة من محافظة التقديم.
- بالنسبة للذكور يجب أن يتم تقديم شهادة تأدية التجنيد أو الإعفاء منها.
- وكذلك بالنسبة للإناث يجب أن يتم تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة.
- يتم تقديم شهادة المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى تقديم شهادة الخبرة في حالة وجودها.
التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر الشريف 2022
وقد جاءت التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر الشريف لتعيين 16 ألف معلم على النحو التالي.
- معلم مساعد قرآن كريم، وذلك بشرط الحصول على بكالوريوس من كلية علوم شرعية أو الحصول على كلية علوم عربية جامعة الأزهر.
- تخصص الرياضيات، ويتم قبول الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو الرياضيات من كلية التربية في جامعة الأزهر، أو في حالة الحصول على تخصص الرياضيات من الجامعات الأخرى.
- وكذلك تخصص لغة إنجليزية الحاصل على كلية الألسن أو الآداب أو التربية أو اللغات والترجمة.