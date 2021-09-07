بعد الانتهاء من الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 وبدء فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة ضمن مرحلة التنسيق الثانية والتي تم إيضاح كل التعليمات والتفاصيل الخاصة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، أصبح كل ما يشغل بال طلاب المرحلة الثانية الآن هو معرفة النتيجة الخاصة بالتنسيق، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن نتيجة مرحلة التنسيق الثانية، وإتاحة رابط مخصص للاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 وخطوات الاستعلام عن النتيجة داخل الموقع الإلكتروني.

نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021.

كان جميع الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من التنسيق يترقبون بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتيجة التنسيق، خاصة أولياء الأمور الذي يلجئون للبحث على محرك بحث جوجل الشهير لمعرفة نتيجة تنسيق الكليات المختلفة بمرحلة التنسيق الثانية، نظراً لأن كل طالب قام بتسجيل رغباته ضمن المرحلة الثانية يود معرفة الملية التي سوف يلتحق بها، وهل حالفه الحظ في الالتحاق بالكليات التي وضع رغباته في هذه الكلية، أم لم يحالفه الحظ في هذا الامر ويكون مصيره في كلية أخرى لذلك ستجد أن جميع طلاب المرحلة الثانية يتلهفون للاستعلام عن نتيجة التنسيق.

أوضح السيد المسؤول مؤخراً أن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق سوف يتم الإعلان عنها بعد مرور ثلاثة أيام فقط من إغلاق باب تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق للطلاب، مطمئناً الطلاب أن هناك الكثير من الكليات المرموقة ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للعاد الدراسي الجديد والتي تعد ضمن كليات القمة، ونظراً لانخفاض مجاميع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام أصبح التنسيق الخاص بالكليات متدني من حيث نسب القبول، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق 2021 وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

1/ في بداية الامر قم بالتوجه إلى ” موقع التنسيق الإلكتروني “.

2/ الآن قم بكتابة البيانات التي يطلبها منك موقع التنسيق الإلكتروني.

3/ تأكد من صحة المعلومات التي أدخلتها.

4/ قم بالضغط على استعلام.