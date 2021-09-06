رابط الاستعلام عن نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الوقت الراهن عن نتيجة الطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 بمختلف المراحل التعليمية، وقد تم الإعلان عن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين اليوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر، ومع العلم أن مدارس المتفوقين فتحت باب القبول أمام طلاب الصف الأول ثانوي خلال شهر يوليو الماضي كما تم الانتهاء من إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين بها من يوم 15 أغسطس وحتى 18 أغسطس الماضي، ووفقاً لما يبحث عن الطلاب وأولياء الأمور وهو رابط الاستعلام عن نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين، وكذلك الاستعلام عن شروط الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين، سنتعرف على كل هذه التفاصيل في الأسطر التالية.

موعد الإعلان عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين في تصريحات رسمية مؤخراً أن نتيجة المقبولين بالمدارس من المقرر أن يتم الإعلان عنها غداً الثلاثاء بشكل رسمي من قبل إدارة الجودة والاحصاء بالوحدة، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه يمكن الاستعلام عنها من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب عبر ” الموقع الإلكتروني ” التابع لوزارة التربية والتعليم والتي أعلنت عنه الوزارة مسبقاً بهدف الاستعلام عن النتيجة.

ما هي المحافظات التي توجد بها مدارس المتفوقين.

تم افتتاح باب التقديم مؤخراً لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “stem” للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 في كل من محافظة “الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، الفيوم، الغربية، العبور، الشرقية، بني سويف، قنا، المنيا، سوهاج، سرس الليان بالمنوفية، مدينة السادات بالمنوفية”.

شروط القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

1/ أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الدراسي.

2/ أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر أي بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي.

3/ يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مدارة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي “اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم”.