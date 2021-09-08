رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 لمختلف أنواع فروع التعليم الفني “صناعي وتجاري وزراعي وفندقي”

يترقب جميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بفارغ الصبر، حيث ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور وجميع نتائج البحث على جوجل كانت تتعلق بالاستعلام عن موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، ولكن أصبح البحث بشكل مكثف عقب تصريحات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم التي كشفت موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لجميع فروع التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، حيث أكد نائب وزير التربية والتعليم أن اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري 2021 سيتم الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية وذلك من خلال بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الرابط الرسمي على صفحة وزارة التربية والتعليم، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للتيسير على الطلاب والأولياء الأمور كذلك.

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم في تصريحاته أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية في كافة فروع التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، مضيفاً أن النتيجة قيد المراجعة النهائية الآن لما تم رصده من درجات الطلاب استعداداً لاعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كما نوه نائب وزير التربية والتعليم أنه من المتوقع ظهور النتيجة في الثامن من شهر سبتمبر الجاري وهو اليوم الأربعاء من خلال الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وشدد على ضرورة الحصول على النتيجة أون لاين من قبل الطلاب حرصا على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة الآن للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في ظل تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 الدور الثاني لجميع فروع التعليم الفني “صناعي تجاري زراعي فندقي”.

1/ الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 من خلال رابط موقع ” وزارة التربية والتعليم “.

2/ من بعدها يقوم الطالب بكتابة الاسم والرقم القومي في الخانة المخصصة له.

3/ ثم يقوم الطالب بالضغط على خيار “استعلام”.