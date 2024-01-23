رابط الاستعلام عن نتائج طلاب سلطنة عمان الفصل الدراسي الأول 2024

وزارة التربية والتعليم العمانية تعمل الآن على تصحيح ورصد درجات الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية في المدن العمانية، حيث سيتم الإعلان عن النتائج عقب الانتهاء من عمليات الرصد والتصحيح وسيكون بالإمكان الحصول على النتائج عبر البوابة التعليمية، وفي هذا المقال نستعرض خطوات الاستعلام عن النتائج بالتفصيل وأهم الخِدْمَات التي تقدمها البوابة التعليمية في سلطنة عمان.

المصدر موقع البوابة التعليمية بسلطنة عمان

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية

تُتيح وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني للبوابة التعليمية بسلطنة عمان.

انقر على أيقونة النظام في أعلى الصفحة.

اختر الحاسوب.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

سجل دخولك عبر النظام

اختر الطالب المراد معرفة نتيجته.

ثم اضغط على أيقونة أعمالي في أعلى الصفحة.

انقر على أعمال مدرسية.

اختر تنظيم أدوات التقويم

ستظهر صفحة تقارير أداء الطلاب.

اختر الفصل الدراسي الأول للطالب.

اضغط على تقرير أداء الطالب (رمز).

حدد بعد ذلك نتيجة الفصل الدراسي الأول.

انقر على كلمة طباعة النتيجة.

ستظهر لك نتيجة الطالب.

النتيجة على شكل بي دي أف.

خِدْمَات البوابة التعليمية

هناك مجموعة من الخِدْمَات التى تقدمها البوابة التعليمية في سلطنة عمان وهي كالتالي:

تقدم شرح المناهج الدراسية عبر الفيديوهات. تتيح عملية التعلم عن بعد. تقدم الجدول الدراسي للمدارس. معرفة نتائج الطلاب بكل سهولة. الاستعلام عن نتائج الحضور والغياب. تقدم خدمة تفاعل ولي أمر الطالب مع المدرسة لمعرفة مستوي الطالب.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الفصل الدراسي الأول 2024 في سلطنة عمان، وأهم الخِدْمَات التى تقدمها البوابة التعليمية في سلطنة عمان.