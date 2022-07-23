“رابط”.. الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

بعد انتهاء الطلاب من أداء جميع الامتحانات للصف الثالث المتوسط، قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بتنفيذ جميع العمليات لتسريع عملية ظهور النتيجة للطلبة وأولياء الأمور على حد سواء، حيث تم تطوير موقع الوزارة وفور اعتماد النتيجة ستصبح جاهزة على موقع الوزارة، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022

تم اعتماد نتيجة الطلاب على الموقع الخاص بنتائج الامتحانات، وتم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، بأنه حالياً تم رصد كافة درجات طلاب الصف الثالث، ويتم مراجعة ورق الامتحانات لكي حصول الطلاب على النتائج المرجوة، وفور اعتمادها سيتم رفعها مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة، ويعد موقع نتائجنا من أبرز المواقع التي يمكن عن طريقها معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط في جميع مدن العراق.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط وذلك من خلال إدخال رقم المقعد لجنة الامتحان، في موقع وزارة التربية والتعليم وذلك بإتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.

اضغط على معرفة نتيجة الطالب.

ادخل اسم الطالب رباعي، واكتب رقم مقعد اللجنة بشكل صحيح.

اضغط على استعلام للحصول على النتيجة بشكل صحيح.

ستظهر لك خلال ثوان نتيجة الصف الثالث المتوسط للطالب.

وبالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات، من أبنائنا وأشقائنا العراقيين.