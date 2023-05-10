رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة الأردنية لعام 2023

يمكن للطلاب معرفة أرقام الجلوس والاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردني، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في دولة الأردن عن أرقام جلوس الثانوية العامة الأردنية لعام 2023، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن وجود أرقام جلوس الثانوية التكميلية لجميع الطلاب من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ويعتبر رقم الجلوس المركب هو من أهم الأشياء لدى الطلاب الذين يبحثون عنها في الفترة الحالية قبل بدء الامتحانات.

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس 2023

هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية الأردنية الهاشمية عن توفر أرقام جلوس الثانوية العامة الخاصة بجميع الطلاب الأردنيين لمعرفة رقم جلوس الطالب الأردني بالأسم، حيث لا يمكن الاستغناء عن رقم الجلوس من أجل الدخول إلى لجنة الامتحانات، كما أنه يظل مهماً حتى بعد انتهاء الامتحانات، وذلك من أجل معرفة النتيجة، وقد يمكن لجميع الطلاب الحصول على رقم الجلوس بالإسم من خلال الخطوات التالية.

تسجيل الدخول للموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا . كتابة الرقم الوطني الخاص بالبطاقة الشخصية لدى الطالب. إضافة تاريخ ميلاد الطالب بشكل صحيح والضغط على كلمة تسجيل، وسوف يظهر أمامك رقم الجلوس الخاص بك.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية في الأردن 2023

هذا وقد أشارت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة في الأردن للعام الحالي 2023، والمقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 4-7-2023، حتى يوم الثلاثاء 25-7-2023، هذا وقد أشارت الوزارة بأن الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة ستبدأ في تمام الساعة ال10 صباحاً، وموعد الدورة الثانية في الساعة 1 بعد الظهر.