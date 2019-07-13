نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بعد إعتماد وزير التعليم للنتيجة بنسبة 78.6%.. سجل بياناتك الآن

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، نتيجة إمتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وذلك بمكتبه بمقر الوزارة.
وأعلن وزير التربية والتعليم، في بيان صحفي له، أن نسبة النجاح في مرحلة إتمام الشهادة الثانوية لعام 2019، بلغت نحو 78.6%، مؤكدًا أنه تم مرعاة الدقة والشفافية التامة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لأبنائنا الطلاب في مرحلة الثانوية العامة.
وتزايدت عملية البحث عبر محرك “جوجل” عن المواقع التي ستقوم بنشر النتائج بعد إعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة، ويتابع موقعكم ” نجوم مصرية ” ، مع طلاب وطالبات الثانوية العامة كل ما هو جديد حول النتائج، كما يمكنهم الحصول على الرابط الذي سيقوم بنشر النتيجة عبر هذا التقرير.
إمتحانات الثانوية العامة 2019:
تعد الثانوية العامة أهم السنوات الدراسية طوال المرحلة التعليمية على الإطلاق،حيث تحدد على أساسها مستقبل الطالب والطالبة من حيث الكلية التي سيلتحقون بها، وكانت قد إنطلقت يوم السبت الموافق ٨- ٦- ٢٠١٩ الماضي وانتهت قبل أسبوع، وخاضها ما يزيد عن 650 ألف طالباً فروعها الثلاث الأدبي، والعلمي علوم والعلمي رياضيات.
موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2019:
بحسب المصادر المطلعة بوزارة التربية والتعليم، فإن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيعتمد يوم غدًا السبت الموافق 13- 7- 2019، نتيجة إمتحانات الثانوية العامة والتي سيصاحبها إعلان نسبة النجاح العامة، وفي اليوم التالي الأحد الموافق 14- 7- 2019، سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل، بالإضافة إلى نشر النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة.
وأوضحت المصادر المطلعة، إنه يوم الاثنين المقبل الموافق 15- 7- 2019 سيتم إعلان النتيجة بكافة المدارس بمحافظات الجمهورية، وفي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16- 7- 2019 سوف تفتح الوزارة باب التظلمات أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم،على أن تعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، خلال شهر أغسطس المقبل.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 :
بكل سهولة ويسر يستطيع جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة الحصول على درجاتهم في الامتحانات برقم الجلوس الخاص بهم، وذلك من خلال موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي والتابع لوزارة التربية والتعليم وهناك خطوات يجب إتباعها أثناء القيام بالإستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2019 وهي كالتالي ”
1- الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة 2019 .
2- إختيار الشعبة ( عملي -أدبي ) .
3- إدخال رقم الجلوس للطالب أو الطالبة .
4- الضغظ علي عرض النتيجة .
وينوه موقع نجوم مصرية، علي الطلاب الراغبين في الحصول علي درجاتهم بالثانوية العامة، ترك الأسم ورقم الجلوس، في التعليقات أسفل المقال، وسوف نبلغكم بالنتيجة فور ظهورها علي الموقع الرسمي للثانوية العامة.
التعليقات
النتيجة الثانوية العامة
357181 سيد أبواليزيد سيد كريدى عبدالبارى مرسة كفر بنى غريان إدارة قويسنا محافظة المنوفية
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نتيجه الثانويه العامه
ياسمين صفوت عبدالرحمن
ساندي فليمون فرج فاكه – مدرسة السلام الثانوية بنات – محافظة الاسماعيية – رقم الجلوس 440286