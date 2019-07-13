نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بعد إعتماد وزير التعليم للنتيجة بنسبة 78.6%.. سجل بياناتك الآن

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، نتيجة إمتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وذلك بمكتبه بمقر الوزارة.

وأعلن وزير التربية والتعليم، في بيان صحفي له، أن نسبة النجاح في مرحلة إتمام الشهادة الثانوية لعام 2019، بلغت نحو 78.6%، مؤكدًا أنه تم مرعاة الدقة والشفافية التامة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لأبنائنا الطلاب في مرحلة الثانوية العامة.

وتزايدت عملية البحث عبر محرك “جوجل” عن المواقع التي ستقوم بنشر النتائج بعد إعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة، ويتابع موقعكم ” نجوم مصرية ” ، مع طلاب وطالبات الثانوية العامة كل ما هو جديد حول النتائج، كما يمكنهم الحصول على الرابط الذي سيقوم بنشر النتيجة عبر هذا التقرير.