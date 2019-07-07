رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 / وقُرب اعلانها عبر بوابة الأزهر التعليمي برقم الجلوس

شهادة الثانوية الأزهرية 2019، تشغل بال طلاب الثانوية الأزهرية هذه الفترة بعد إنتهاء الإمتحانات، للتعرف على موعد اعلان النتيجة ونسب النجاح، ونحن معكم نتابع أخبار النتيجة ونعرضها عليكم ليطمئن طلابنا الأعزاء حتي اعلان النتيجة الرسمي، حيث أكد رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثنوية الأزهرية الشيخ / أحمد عبد العظيم، أنه من خلال متابعة سير عمل مراكز التصحيح العشرة والموزعة 6 لجان بالوجه البحري في محافظات “القاهرة- الشرقية- الغربية- المنوفية- الدقهلية- البحيرة”، و 4 لجان بالوجه القبلي “الأقصر- سوهاج- أسيوط- المنيا”، بأن نسبة النجاح ستكون مبشرةً.

طريقة استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

الدخول على الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف. كتابة رقم جلوس الطالب. الضغط على بحث. يتم ظهور النتائج.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

نتيجة الثانوية الأزهرية من أهم النتائج التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يتحدد عليها مستقبل الطالب في استكمال حياته التعليمية، وبناء عليها يتحدد دخوله لأي كلية سواء طلاب القسم العلمي أو الادبى، لذالك تعم حالة من القلق حول النتيجة ونسب النجاح، ولكن هناك مؤشرات تفيد بعدم الخوف من نسبة النجاح، حيث تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات يوم السبت 6/7/2019، وسوف يتم من الأن عملية المراجعة والتدقيق لأوراق الاجابات حتي يحصل كل طالب على حقه.

متي يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

يتسأل طلابنا بالثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم يومياً عن موعد اعلان النتيجة، ومن المتوقع اعلان النتيجة خلال النصف الأول من شهر يوليو الحالى، حيث انتهي الطلاب من أداء إمتحاناتهم في التاسع والعشرون من شهر يونيو المنقضي، وبدأت أعمال التصحيح على الفور بناء على توجيهات من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “السيد حجازى”، مع ضرورة قيام أعضاء التصحيح بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية، بعمل ورشة عمل أول يوم بالتصحيح للإتفاق على صيغة موحدة لإجابة كل سؤال وتقدير الدرجات، حتي يأخذ كل طالب حقه وتحقيق مبدأ العدل والمساواة.

تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتيجة حتي الأن، ولكن قام الشيخ / أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الأزهرية، بالإعلان عن الإنتهاء من تصحيح جميع مواد الشهادة الثانوية، وجاري الأن العمل على المراجعة والتدقيق، وحين الإنتهاء من ذلك سيتم تجهيز النتيجة وعرضها على السيد وكيل الأزهر “صالح عباس” لإعتمادها في مؤتمر صحفي وإعلان أوائل الطلبة.