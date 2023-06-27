رابط استخراج نتائج الصف التاسع 2023 سوريا حسب رقم الاكتتاب والإعدادية الشرعية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يترقب طلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية موعد إعلان نتائج الصف التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، وجدير بالذكر أن امتحانات تاسع سوريا دورة 2023 كانت قد بدأت يوم الخميس الموافق 08\06\2023 بأداء الطلاب لمادتي التفقد اليومي والاجتماعيات، واستمرت الامتحانات حتى يوم الأحد الموافق 25\06\2023 بأداء الطلاب والطالبات لمادة اللغة العربية، وتميزت الأسئلة بالتوازن والتناسب مع قدرات الطلاب ومستوياتهم، وكانت غرف المتابعة المركزية والفرعية المنتشرة في جميع المحافظات تتابع العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023، وتعمل الآن لجان التصحيح لإنجاز عملها في الوقت المحدد وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية السورية، وللاستعلام عن نتائج التاسع 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب يجب الدخول على موقع وزارة التربية، وسوف نتعرف معاً على خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم الأساسي بالتفصيل في الفقرة القادمة.

نتائج التاسع 2023 سوريا حسب رقم الاكتتاب

يتم استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية السورية وحتى يتمكن الطالب من الاستعلام عن النتائج يجب عليه القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

قم بالضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية” وهي موجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

قم بالنقر على “نتائج امتحان شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2023.

يجب إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك واختيار المحافظة والضغط على “بحث”.

وزارة التربية السورية نتائج تاسع سوريا

مع ختام امتحانات شهادة التعليم الأساسي ومن خلال متابعة سير العملية الامتحانية في جميع المحافظات فقد أدى الطلاب الامتحانات دون أي معوقات وعملت وزارة التربية السورية على أن تسير الامتحانات في جو مريح للطلاب، كما أشارت مديرة الإشراف التربوي “إيناس مية” أن نتائج العينات العشوائية المصححة من لجان سلالم التصحيح جاءت جيدة ومبشرة وموزعة وفق مستويات الطلاب، وجاءت النتائج متقاربة مع نتائج الأعوام السابقة وتزيد في بعض المواد، وكان الدكتور “دارم طباع” وزير التربية السورية حريص على تفقد العملية الامتحانية لطلاب الصف التاسع في سوريا 2023 والاطمئنان على سير العملية الامتحانية، كما وجه السادة المصححين بضرورة إنجاز عمليات التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات في الموعد المحدد.

موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023 يوم الخميس 08\06\2023 وانتهت يوم الأحد الموافق 25\06\2023، بينما قد بدأت امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية دورة عام 2023 يوم الثلاثاء 06\06\2023 واستمرت الامتحانات حتى يوم الإثنين 26\06\2023 بأداء الطلاب لمادة الحديث الشريف، وجدير بالذكر أن لجان التصحيح تعمل بأقصى قدرة ممكنة لاستخراج نتائج الصف التاسع في سوريا في الوقت المحدد، لم يصدر عن أي مسؤول بوزارة التربية تحديد موعد محدد لإعلان نتائج التاسع، لكن من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، لذلك من المتوقع أن يتم إعلان النتائج في الأسبوع الثاني من شهر يوليو القادم.