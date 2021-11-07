رئيس هيئة الشارقة للآثار يُكرم عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم بمنحه درع الهيئة وشهادات التقدير والشكر لدوره في خدمة الآثار والتراث

شارك الأستاذ الدكتور عاطف منصور محمد رمضان عميد كلية الآثار والمسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم في احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان بمناسبة العيد الوطني الخمسين ومعرض اكسيو، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد ألقى الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بكلمته التي تمثلت في سلسلة من المحاضرات العلمية بمقر هيئة الآثار بالشارقة وبيت الحكمة بالشارقة، بالإضافة إلى المشاركة في معرض الشارقة للكتاب خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2021.

أكد الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار أنه تم البحث في سبل التعاون مع العديد من الجهات المعنية بالشارقة وكلية الآثار بجامعة الفيوم، وجاء ذلك خلال لقائه بعدد من الأساتذة والباحثين والعلماء والهواة في مجال الآثار والمسكوكات.

كما تم تكريم الدكتور عاطف من قبل الأستاذ الدكتور صباح بن عبود الجاسم رئيس هيئة الشارقة للآثار، حيث قام بمنح الدكتور عاطف منصور درع الهيئة تقديراً لدوره في خدمة الآثار والتراث الوطني، كما تم منحه شهادات شكر وتقدير لإلقائه سلسلة من المحاضرات العلمية التي كانت تتعلق بالآثار والمسكوكات الإسلامية.