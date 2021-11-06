رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بلجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن

بواسطة مهند شرف

استقبل الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم السبت 5 نوفمبر 2021، لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن، تحت رئاسة مقرر اللجنة الأستاذ الدكتور جلال أبو زيد أستاذ بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن بجامعة قناة السويس، ومدير معهد “كونفوشيوس”، والأستاذ باسم صالح داوود المستشار الثقافي المصري بإسبانيا ومدير المكتب الثقافي المصري بمدريد سابقاً، وعميد كلية الألسن جامعة المنيا.

رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بلجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن 3 6/11/2021 - 9:30 م

شارك في الحضور كل من الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن.

رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بلجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن 1 6/11/2021 - 9:30 م

صرح الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي إن اللجنة أشادت بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بكلية الألسن، لافتاً إلى أن تفعيل لائحة الدراسات العليا بالكلية سيبدأ فمن العام من الدراسي المقبل، حيث تضم أقسام مختلفة من ضمنها اللغة الإسبانية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بلجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن 2 6/11/2021 - 9:30 م

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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