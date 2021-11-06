رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بلجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن

استقبل الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم السبت 5 نوفمبر 2021، لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الألسن، تحت رئاسة مقرر اللجنة الأستاذ الدكتور جلال أبو زيد أستاذ بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن بجامعة قناة السويس، ومدير معهد “كونفوشيوس”، والأستاذ باسم صالح داوود المستشار الثقافي المصري بإسبانيا ومدير المكتب الثقافي المصري بمدريد سابقاً، وعميد كلية الألسن جامعة المنيا.

شارك في الحضور كل من الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن.

صرح الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي إن اللجنة أشادت بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بكلية الألسن، لافتاً إلى أن تفعيل لائحة الدراسات العليا بالكلية سيبدأ فمن العام من الدراسي المقبل، حيث تضم أقسام مختلفة من ضمنها اللغة الإسبانية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية.