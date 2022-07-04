رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد المنتدى العلمي الأول لمشاريع تخرج طلاب كلية الزراعة

حضر رئيس جامعة كفر الشيخ الأستاذ الدكتور “عبد الرازرق دسوقي” أعمال المنتدي العلمي الأول لمناقشة أبحاث تخرج طلاب كلية الزراعة بالجامعة، وذلك اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، وحضر المنتدي العديد من الشخصيات منها نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور “حسن يونس”، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور”محمد عبد العال”، ونائب رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور “على أبو شوشة”، وعميد كلية الزراعة الأستاذ الدكتور “يحيي زكريا” ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور مصطفى شلبي، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأستاذ الدكتور “أيمن عبد الدايم”، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الكلية ومجموعة من الطلاب .

المنتدى العلمي الأول لمشاريع تخرج طلاب كلية الزراعة

شهد رئيس جامعة كفر الشيخ الأستاذ الدكتور “عبد الرازرق دسوقي” اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، المنتدي العلمي الأول لمناقشة أبحاث تخرج طلاب كلية الزراعة، وقدم دسوقي التهنئة للطلاب والحضور بمناسبة اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة ثورة 30 يونيو، وقد التهنئة للخريجين متمنيًا لهم دوام التفويق في حياتهم العملية، وأشار دسوقي إلى مجهودات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والشعب المصري، ودوره الكبير في مشروع “حياة كريمة” الذي يمثل طفرة تنموية كبيرة لمصر.

وأعلن دسوقي إعجابه بأبحاث ومشرعات الخريجين، مشيرًا إلى الابتكار والنهوض في البحث العلمي، وأوضح بأن كلية الزراعة تمثل أقدم كلية في الجامعة، وعن مجهودات الجامعة لتطوير الخدمات التعليمية وتحقيق منظومة كاملة من النواحي التعليمية، والتواصل مع العالم الخارجي، لتقديم جيل من الخريجين قادرين على مطابقة المعايير القومية الأكاديمية القياسية، وقادرين على توفير احتياجات سوق العمل على المستوي المحلي والإقليمي في مجالات العلوم الزراعية وإجراء البحوث العلمية وتوفير الخدمات المجتمعية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلية الزراعة الأستاذ الدكتور “محمد عبد العال” بأن لكلية الزراعة دور كبير في النهضة الزراعية في مصر ومختلف دول العالم، وعن اتباع الكلية لمعايير وتوجيهات الرئيس السيسي، لتطوير منظومة التعليم وتحسين مستوي خريجي الجامعات المصرية، وتابع عبد العال بأنه فخور بكلية الزراعة، وهي أحد أهم منارات جامعة كفر الشيخ، والتي تم إنشاءها 1969 ميلاديًا.