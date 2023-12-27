بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، رسالة غير مباشرة إلى “الطلاب” المنتسبين لمختلف الكليات بالجامعة، وذلك خلال اجتماعه بعمداء الكليات لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يناير 2024، حيث وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية التي تم شرحها بالفعل في المحاضرات خلال الفصل الدراسي الأول.

رئيس جامعة قناة السويس يوجه رسالة هامة للطلاب بخصوص الامتحانات

التزام أعضاء هيئة التدريس بالمواصفات الخاصة بورقة الامتحانات

كما شدد مندور، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية لورقة الأسئلة، وأن توضع الأسئلة من المقرر الذي تم تدريسه للطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، والالتزام بما تم تدريسه للطلاب بالفعل، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان حصول الطلاب على جميع حقوقهم المشروعة خلال تأدية الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى جاهزية جميع الكليات على مستوى الجامعة لعقد الامتحانات الخاصة بالتخلفات، والتي من المقرر أن يتم عقدها بعد الانتهاء من امتحانات تطلبات الجامعة وذلك خلال الفترة من 30 ديسمبر 2023، وحتى الأول من يناير لعام 2024.

كما أكد على استعداد الجامعة بمختلف كلياتها معاهدها لـ “استقبال” امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات النظرية على مستوى الجامعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من يناير لعام 2024، والتي سيؤدي فيها أكثر من 43 ألف طالب وطالب الامتحانات في جميع المواد بمختلف المراحل الدراسية.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أنه تمت “مراعاة” الإجازات والعطلات الرسمية خلال وضع جداول الامتحانات، موضحًا أن أيام أعياد الميلاد التي توافق أيام السابع والثامن من يناير، ستكون خالية من الامتحانات، بالإضافة إلى خلو الخامس والعشرين من يناير من “الامتحانات” أيضًا بمناسبة عيد الشرطة.

توجيه قافلة طبية لذوي الهمم في محافظة الإسماعيلية

في سياق منفصل، أعلن مندور عن توجيه قافلة طبية بمختلف التخصصات إلى مدرسة “التربية الفكرية” بمدينة الإسماعيلية، حيث استهدفت القافلة الطبية والتوعوية ذوي الهمم وعائلاتهم وممن يتعاملون معهم بصورة مباشرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أصحاب القدرات الخاصة في المدرسة، بجانب توعية ذويهم بالطريقة الصحيحة والمثالية للتعامل معهم.