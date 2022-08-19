رئيس جامعة قناة السويس يعلن نتيجة السنة النهائية بكلية التربية الرياضية

أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، عن نسبة النجاح العامة في بكالوريوس التربية الرياضية، قائلًا إنها بلغت ٦٢.٥٥ ٪، وأن ٣١٥ طالباً وطالبة أدوا الامتحانات هذا العام، ونجح منهم ١٩٥، كما حرص الدكتور ناصر مندور، على تقديم التهنئة للخريجين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، كما أثنى على طلاب كلية التربية الرياضية وتميزهم المستمر في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة، ومشاركتهم في البطولات القمية المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه، كشف عميد كلية التربية الرياضية الدكتور ماجد العزازي، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل، والتي جاءت بالترتيب كالتالي:

الطالبة شروق محسن محمد في المركز الأول.

الطالبة إسراء صلاح عيد عباس في المركز الثانيز

الطالبة منار السيد حسين في المركز الثالث.

الطالبة إسراء جمال مصطفى في المركز الرابع.

الطالبة تقى جمال درويش في المركز الخامس.

الطالب محمد مصطفى علي في المركز السادس.

الطالبة دينا أحمد السيد في المركز السابع.

الطالبة نورهان أحمد عبدالسلام في المركز الثامن.

الطالبة أسماء السيد السعيد في المركز التاسع.

وأخيرًا الطالب عبدالله أحمد عبدالقوي في المركز العاشر.

تسجيل الرغبات بمكتب تنسيق الجامعة

وفي سياق آخر، أعلن رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، عن استقبال الجامعة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس الموافق 18أغسطس، مشيرًا إلى استقبال 207 طالب وطالبة خلال اليوم الأول، وأن الجامعة وفرت ثلاث قاعات للحاسب الآلي بسعة 40 جهاز حتى تتمكن من تقديم خدمات التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلى معمل خاص لذوي الهمم، وذلك لاستقلال الطلاب بشكل يومي خلال فترة التنسيق للمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس، في معامل مركز تطوير التعليم ومبنى الأنشطة الطلابية.

وقال مندور، إن الجامعة قامت بتوفير إداريين ومهندسين مؤهلين لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وتقديم كافة المعلومات حول طريقة التسجيل على الموقع، وقواعد وكيفية ترتيب اختيارات الطالب لرغباته حسب البعد الجغرافي، في حين أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد شقيدف، أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية هو 246 درجة فأكثر بنسبة 60% للشعبة العلمية، و238 درجة فأكثر بنسبة 58.05 % للشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أن العمل في مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة مستمر على مدار خمسة أيام متتالية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ومن جهته، قال الدكتور محمد غنيم، إنه بسبب الإقبال الشديد من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، تم بدأ العمل بالمكتب اليوم الجمعة منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصراً، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على سلامة الطلاب، وتتم الأعمال في مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة تحت إشراف عام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد حسن شقيدف، وإشراف تنفيذي مدير مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة ومسئول التنسيق اليدوي الدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد يحيى، والدكتور تامر شوقي، مسئول التنسيق الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع إدارات الجامعة تحت إشراف عام أمين عام الجامعة السيدة هدى فرج، ومركز تطوير التعليم وشبكة المعلومات، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وشئون الطلاب المركزية، والإدارة الطبية، وإدارة الأمن، وإدارة إعلام الجامعة.