أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة الانتهاء سريعًا من إعلان “النتائج” الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أوضح أن التصحيح يتم أولًا بأول وبطريقة فورية بعد انتهاء الطلاب من آداء الامتحان، وإعلان النتيجة سيكون في غضون أسبوعين من الوقت الحالي وذلك بحد أقصى.

رئيس جامعة قناة السويس يطالب بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

كما وجه “مندور”، بضرورة العمل على توزيع الجداول والأعباء الدراسية الخاصة بـ “الفصل الدراسي الثاني”، مطالبًا بالانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الأول سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت وفي خلال أسبوعين كحد أقصى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لوكلاء الكليات، أن إدارة العملية الامتحانية تمت بدون حدوث أي عوائق طوال فترة الامتحانات، لافتًا إلى أن رئيس الجامعة مهتم بالإعلان عن نتائج الامتحانات في أسرع وقت ممكن، موضحًا أنه وجه بسرعة العمل على إعلان النتيجة.

استعدادات الكليات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

في سياق منفصل، اهتم عبدالنعيم، ببحث الاستعدادات الخاصة بالكليات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم مناقشة الجداول الدراسية، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة في القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل على مستوى الجامعة، وذلك في إطار التجهيزات الخاصة بالجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وخلال اجتماع مجلس التعليم والطلاب، حرص المجلس على استعراض أبرز الأنشطة المتعلقة بقطاع التعليم والطلاب خلال أجازة الفصل الدراسي الأول “منتصف العام”، حيث أنه من المقرر أن تبدأ أجازة منتصف العام غدًا الخميس 25 يناير ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين كاملين.

وأوضح المجلس أن الجامعة تستعد في الوقت الحالي لاستضافة مسابقة “التفوق” الكشفي الجمهورية للكشافة البحرية، على أن تقام المسابقة برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية، على أن يشارك في المسابقة حوالي 170 شخصًا من القادة والكشافين خلال الفترة من 1 وحتى 6 فبراير المقبل، وذلك في المخيم الدائم لجامعة قناة السويس.

ولفت المجلس، إلى أنه في إطار تفعيل الأنشطة الخاصة بمركز إعداد القادة، سيتم تنفيذ الفعاليات المتعلقة بالفوج الأول والثاني بمشاركة 200 طالب وطالبة من الكليات المختلفة على مستوى الجامعة، حيث من المقرر أن ينطلق الفوج الأول في الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري، أما الفوج الثاني فيتم تنظيمه في الفترة من 3 وحتى 6 فبراير المقبل.