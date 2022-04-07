رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال تطهير وتعقيم المدن الجامعية ويطمئن على جودة الوجبات المقدمة للطلاب خلال شهر رمضان

أكد الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن قيادات الجامعة ستشارك طلاب المدن الجامعية في إفطار رمضان طول فترة الشهرة المبارك، كما سيتم عمل أنشطة ترفيهية ورياضية واجتماعية طوال فترة الشهر أيضا، فضلاً عن توصيل الوجبات للطلاب في المدن الجامعية مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا داخل المدن الجامعية، مشدداً على ضرورة تعقيم وتطهير غرف الطلاب بشكل دوري حفاظاً على سلامة الطلاب من الإصابة بعدوى الفيروس، مؤكداً أنه مع حلول شهر رمضان تم الاستعداد بشكل كامل داخل المدن الجامعية على كافة المستويات من حيث المطاعم والغرف الخاصة بالطلاب، وحتى إجراءات تسكين الطلاب التي تتم بشكل منتظم في ظل تفاقم أزمة كورونا في البلاد، لافتاً إلى أن الجامعة قامت بعمل خطة كاملة بشأن التغذية وتقديم الوجبات للطلاب والتسكين وكذلك إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

أوضح الدكتور ناصر مندور أن هناك حالة من الانتظام الكامل في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية طوال فترة شهر رمضان المبارك، كما يتم تعقيم وتطهير المباني بشكل دوري للوقاية من فيروس كورونا حافظاً على سلامة الطلاب، مشيراً إلى أنه يتم تقديم وجبتين للطلاب في المدن الجامعية طوال فترة شهر رمضان “الإفطار والسحور”.

شدد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة الاهتمام بمستوى الوجبات التي يتم تقديمها للطلاب، والاطلاع على ملاحظات الطلاب فيما يخص هذا الشأن، مؤكداً أنه سيتابع بشكل شخصي جودة الوجبات التي سيتم تقديمها، كما سيتم تشكيل مجموعة من الشباب أعضاء هيئة التدريس للتواجد بين الطلاب والطالبات لمتابعة ما يتم تقديمه لهم.