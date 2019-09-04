رئيس جامعة بني سويف يناقش إحياء التراث مع وزيرة الثقافة

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بعقد اجتماع مع السيدة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وذلك على هامش زيارتها من أجل افتتاح أول منفذ خاص بيع دائم تابع إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب داخل كلية الآداب بالجامعة.







إحياء التراث الثقافي في بني سويف

ومن الجدير بالذكر أنه في هذا الاجتماع قد قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بمناقشة السيدة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في كيفية خطة مستقبلية مشتركة من أجل العمل على إحياء التراث الثقافي .







كما قد قام السيد الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف بلإعان عن كون الفترة المقبلة ، من المقرر أن تشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة سواء على الجانب الثقافي أو على الجانب الفني بين كل من جامعة بني سويف ، ووزارة الثقافة.

كما قد أوضح السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن أن جامعة بني سويف تحرص بشكل كبير للغاية من أجل العمل على زيادة الوعي الثقافي عند طلاب وطالبات الجامعة ، كما ستعمل تلك الاتفاقيات على نشر العديد من السلوكيات والعادات الإيجابية والتي يأتي على رأسها الاهتمام بالقراءة ، وكذلك العمل على التشجيع عليها بأفضل صورة ممكنة ، على أن يتم ذلك من خلال العديد من الخطوات التي تشمل إقامة حملات تبادل الكتب ، هذا بالإضافة إلى توافر الكتب من خلال النسخة الإلكترونية ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوعي الثقافي ، وزيادة كل من الإبداع والابتكار لدى الطلاب ، هذا بالإضافة إلى حرص الجامعة على إقامة الكثير من المسابقات الثقافية المتنوعة للغاية ، والاهتمام بمختلف المبدعين والمبتكرين ، والتي ستعمل الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لهم ، والعمل على صقل شخصياتهم .





