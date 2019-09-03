رئيس جامعة بني سويف يعلن عن مسابقة لاختيار أفضل كلية بالجامعة

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالإعلان عن مسابقة من أجل اختيار أفضل كلية في الجامعة من حيث مدي جاهزيتها واستعدادها ، وذلك من أجل بدء العام الدراسي الجديد ، على أن تقوم كافة الكليات بالجامعة ببدء مختلف استعداداتها والتجهيز من أجل المسابقة خلال الشهر الحالي (سبتمبر) ، على أن يتم العمل من أجل تقييم الكليات أول شهر أكتوبر المقبل.







معايير اختيار أفضل كلية في جامعة بني سويف

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف كان قد أوضح أن المعايير الخاصة بالتقييم لمختلف الكليات داخل الجامعة تعتمد على عدة أمور ، والتي يأتي من بينها:







سوف يتم العمل على قياس مدى جاهزية الكلية ، من أجل أن تتمكن من القيام بدورها ، ورسالتها خلال تقديم مختلف خدماتها المتنوعة كالخدمة التعليمية ، والخدمة البحثية ، وكذلك الخدمات التدريبية.

كما سيتم العمل على تقييم مختلف الأنشطة والخدمات الطلابية على مدى اختلافها ، وسيتم ذلك التقييم عن طريق العمل على تقييم البنية الأساسية الخاصة بالكلية من قاعات، ومدرجات ، ومعامل ، بالإضافة إلى مدى استعداد وجاهزية كل من الورش والمكتبات.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه سيتم العمل على قياس مدى قوة التواصل بين كل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالتوضيح أن التقييم من المقرر أن يشتمل أيضًا على الشكل الجمالي الخاص بالكلية ، ومدى تواجد مختلف اشتراطات الأمن والسلامة داخل المبنى.

هذا بالإضافة إلى تقييم مدى سهولة الدخول والخروج والتحرك داخل الكلية .

كما سيتم العمل على تقييم مختلف اسهامات الكلية في خدمة المجتمع ، والأمور الخاصة بحماية البيئة.

ويذكر أيضًا أن جامعة بني سويف سوف تعمل على تقييم خطة كل كلية على حدى من أجل استقبال الطلاب والطالبات الجدد.

وأخيرًا سيتم العمل على تقييم نظام سير العمل داخل الكلية ، ومدى الاستفادة من خطة الجامعة في التحول الرقمي ، والقدرة على ميكنة مختلف القطاعات .