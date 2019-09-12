رئيس جامعة بني سويف يعلن عن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد

صرح السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن ما يزيد عن عدد 5000 طالب وطالبة كانوا قد تقدموا خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بعملية التسكين في المدن الجامعية، ويأتي ذلك في ظل استعداد جامعة بني سويف من أجل استقبال العام الدراسي الجديد.







إنهاء استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

ومن الجدير بالذكر أن عملية التسجيل الخاصة بالمدن الجامعية كانت قد شملت عدد 1779 طالبة لسنوات النقل، وكذلك عدد 1565 طالبة مستجدات، بالإضافة إلى تقدم عدد 1263 طالب نقل، وعدد 1176 طالب مستجدين.







كما قد أوضح السيد الدكتور منصور حسن، أن المدن الجامعية في كل عام تقوم باستقبال مالا يقل عن عدد 3700 طالب وطالبة من أبناء المحافظات المصرية المختلفة، وأضاف سيادته أنه بجانب قيام الجامعة بتوفير الإقامة والتغذية لمختلف الطلاب والطالبات، فإنه يتم تفعيل أنشطة المختلفة للطلاب والطالبات.

وأشار السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة قد عملت على تطوير وتحسين ومكينة المدن الجامعية بشكل كامل، حيث يتمكن الطالب من القيام بحجز واستلام مختلف الوجبات الخاصة به من خلال بطاقة إلكترونية خاصة به “الباركود “، كما يتم القيام باستخدام تلك البطاقة في عملية التأكد من ضبط الحضور والغياب للطلاب والطالبات.







كما تجدر الإشارة إلى أن السيد الدكتور منصور حسن كان قد أوضح أن هذا الإجراء يأتي في ظل خطة الدولة لعملية التحول الرقمي حتى تصبح الجامعة إلكترونية بشكل كبير، فيتم القيام مختلف وكافة التعاملات الورقية دال الجامعة إلى معاملة إلكترونية، وذلك عن طريق القيام باستخدام مجموعة من أحدث الوسائل التكنولوجية، وأكثرها تطورًا، من خلال أنظمة تقنيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يعمل على الارتقاء وتقدم الجامعة خلال التصنيف العالمي لجامعة بني سويف، كما يؤدي ذلك لجعل الجامعة تحتل مكانة كبيرة ومرموقة بين مختلف الجامعات الدولية.

موعد بدء عملية التسكين بالمدن الجامعية







كما أصدر السيد رئيس جامعة بني سويف تعليماته من للأشخاص القائمين على إدارة المدن الجامعية، بأهمية العمل من أجل توفير المواصفات البيئية السليمة للمدينة، والقيام بالحفاظ على الشكل الجمالي لتلك المباني، وأن تبدأ عملية تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة وذلك للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، ويأتي ذلك تبعًا للقواعد والشروط الخاصة بعملية التسكين مع العمل على توفير أماكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والقيام بإنشاء صناديق من أجل تلقي شكاوى الطلاب والطالبات من أجل العمل على مناقشتها وحلها في أسرع وقت ممكن.