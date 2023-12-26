حرص الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على متابعة “الجودة” التي تتمتع بها مخبوزات كلية الزراعة، وذلك بإجراء جولة تفقدية لوحدة المخبوزات التابعة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بالكلية، وذلك في إطار الاطمئنان على سير العمل بالوحدة، ومتابعة جودة المنتجات المقدمة، خاصة وأنها تقدم للمستشفيات والمدن الجامعية،

رئيس جامعة المنصورة يؤكد على ضرورة الاهتمام بجودة منتجات مخبز كلية الزراعة

وتفقد رئيس الجامعة المخبز الآلي، وحرص على مشاهدة الدورة الخاصة بإنتاج المخبز، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات الخاصة بالمخبز، والعمل على متابعتها من خلال الرقابة المستمرة، مع ضرورة توافر الاحتياطات الآمنة بمستوى عال من المواد الخام التي تستخدم فيما يخص الإنتاج.

تحسين منتجات كلية الزراعة بجامعة المنصورة

وأكد خاطر، على الدور الذي تلعبه كلية الزراعة فيما يخص الدورين البحثي والإنتاجي، لافتًا إلى أن كلية الزراعة يمتد دورها إلى ما يخص خدمة منتسبي الجامعة والمجتمع المحيط بالكامل، وذلك من خلال الوحدات الإنتاجية المتنوعة التي تمتلكها، بالإضافة إلى المعامل البحثية التي تعمل على تحسين المنتجات بشكل مستمر، وذلك لمجموعة من المنتجات بحسب أسس بحثية وعلمية.

وشدد رئيس الجامعة، على أن الجامعة حريصة أيضًا على التطوير والدعم الدائم لكلية الزراعة، مع العمل على توفير سبل الدعم اللوجستي والمادي بهدف الحفاظ على ريادة الكلية ورسالتها، بجانب العمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من السلع المتنوعة، مع الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها على المستوى العلمي والبحثي على حد سواء.

متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

في سياق منفصل، حرص خاطر، على “تفقد” سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف الكليات، مع متابعة سير أعمال الامتحانات، مشددًا على حرص الجامعة “توفير” البيئة الملائمة للطلاب لآداء الامتحانات، متمنيًا التوفيق لجموع الطلاب المنتسبين للجامعة والبالغ عددهم حوالي 210 آلاف طالب بالتوفيق خلال فترة الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الطلاب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحسب الخريطة الزمنية الموضوعة سلفًا للامتحانات، موضحًا أن الجامعة توفير بيئة مناسبة وملائمة للطلاب طوال أوقات الامتحانات.

كما حرص خاطر، على عمل استطلاع رأي بين جموع الطلاب، وسؤالهم عن الطبيعة الخاصة بالامتحانات ومدى صعوبة الأسئلة، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول المشكلات التي تحدث خلال عقد الامتحانات.