تحرص جامعة المنصورة، على “توفير” مناخًا ملائمًا للطلاب المنتسبين للجامعة خلال فترة الامتحانات، وذلك بجعل البيئة مجهزة بشكل يناسب الطلاب ويؤمن راحتهم النفسية خلال فترة آداء الاختبار، وذلك على مستوى جميع الكليات في الجامعة، وفقًا لتصريحات الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم للاطمئنان على “سير” امتحانات الفصل الدراسي الأول، في كليتي الحقوق والآداب.

رئيس جامعة المنصورة: نحرص على توفير جوًا ملائمًا للطلاب أثناء فترة الامتحانات

وأضاف خاطر، أن الجامعة تشهد خلال الوقت الحالي تأدية حوالي 210 آلاف طالب للامتحانات بمختلف المراحل الدراسية وفي جميع الكليات، ويتم ذلك بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة لآداء الطلاب المنتسبين للجامعة للامتحانات، مشددًا على أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير المناخ الملائم للطلاب لآداء الامتحانات.

وحرص رئيس الجامعة، خلال جولته على تفقد الأعمال المرتبطة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف أقسام الجامعة، بالإضافة إلى تفقد الكنترول المركزي، والمركز الخاص بالتصحيح الإلكتروني، بجانب تفقد الإنشاءات الجديدة في الجامعة، بالإضافة إلى تفقده لقاعات الاختبارات الإلكترونية، ومدرجات مرحلتي الدراسات العليا والليسانس، بجانب الأعمال التي تم تنفيذها في تطوير المدرجات.

كما حرص خاطر، على إجراء استطلاع رأي للطلاب حول مدى الصعوبة التي وضعت بها أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأشاد في الوقت نفسه بحسن تنظيم الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلاب مما يتيح لهم تأدية الاختبارات في جوًا نفسيًا ملائمًا، مع وجود جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين بداخل لجان الامتحان.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمظهر اللائق الذي ظهر عليه الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وانتظامهم بشكل جيد داخل القاعات المخصصة لآداء الامتحانات، والتزامهم بالتعليمات المقررة لآداء العملية الامتحانية، لافتًا إلى أن تصحيح أوراق الإجابة الخاص بالطلاب يسير بشكل فعال وملائم وبكفاءة شديدة، بالتوازي مع الامتحانات، بهدف سرعة إعلان النتائج للطلاب.

مواجهة أي تقصير أو إهمال يضر بسير الامتحانات

وشدد خاطر، على ضرورة الالتزام بالتعليمات المقررة لآداء الامتحانات، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتي تضمن حسن سير الامتحانات، مع العمل على مواجهة أي تقصير أو إهمال من شأنه أن يخل بنظام الامتحانات، لافتًا إلى ضرورة التعامل مع أي خلل بكل قوة وحزم، بحسب أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.