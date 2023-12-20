رئيس جامعة المنصورة: كلية الطب النواة الأساسية التي أنشأت عليها الجامعة

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن كلية الطب تعتبر الركيزة الأساسية والنواة التي بنيت عليها الجامعة، موضحًا أنه مر على إنشائها حتى الوقت الحالي 60 عامًا، ولها الكثير من الإسهامات البحثية والعلمية والطبية طوال تلك الفترة على المستويين المحلي والدولي.

رئيس جامعة المنصورة: كلية الطب كانت النواة الأساسية لإنشاء الجامعة

وأضاف خاطر، خلال كلمته في افتتاح أعمال التطوير والتجديد في مبنى كلية الطب، أن مبنى الكلية الأول تم إنشاؤه في ستينات القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1962، ولفت إلى أن الكلية منذ إنشائها حدث بها الكثير من التطوير والتغيير في البنية الأساسية والتجهيزات الخدمية والعلمية التي تساعد الطلاب في دراستهم بالكلية.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن كلية الطب تمكنت منذ نشأتها من الحصول على الاعتماد الأكاديمي ثلاثة مرات، وأضاف أنها حصلت أيضًا على العديد من شهادات الأيزو، وحصلت على أول “توأمة” مع جامعة أجنبية على مستوى الجامعات المصرية، حيث أبرمت توأمة مع “برنامج المنصورة مانشستر الطبي”.

تطوير المنظومة الصحية لخدمة المواطنين

وحرص خاطر، على الإشادة بالجهود التي يبذلها مديري المستشفيات والمراكز الطبية بهدف تطوير المنظومة الصحية لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن القطاع الطبي شهد الكثير من التميز خلال الفترة الماضية وظهر ذلك في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من المستشفات، بجانب التطور المستمر مثل مشروع توسعات مستشفى الطوارئ على مساحة 1600 متر مربع بالتعاون مع وزارة الصحة.

وواصل أن توسعات مستشفى الطوارئ ستمثل إضافة ضخمة للرعاية العاجلة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بجانب الانتهاء من مبنى زراعة الكبد والذى سيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة، والذي يعتبر أول مبنى متخصص لزراعة الكبد على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عمليات التحديث والتطوير المستمر بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، أن الكلية أسهمت في تخريج العديد من الأطباء المتميزين وذلك طوال 60 عامًا منذ إنشائها، موضحًا أن الكلية يدرس بها في الوقت الحالي حوالي 2000 طالب، 50% منها وافدين يمثلون حوالي 24 دولة مختلفة.

وأضاف أن الكلية ساهمت في رفع البحث العلمي بالمجال الطبي على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الكلية تضع خطة تطوير بنيتها الأساسية ومستواها العلمي بصورة مستمرة ليناسب طبيعة المرحلة الحالية في العملية التعليمية، وذلك نظرًا لما تقدمه الكلية من إسهام علمي وبحثي وطبي على المستويين المحلي والدولي.