رئيس جامعة الفيوم يعلن عن موعد ومكان احتفالية بدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 لطلاب الجامعة القدامى والجدد

تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 بمختلف المراحل التعليمية، صرح الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة ستحتفل ببدء العام الدراسي الجديد لطلاب الجامعة القدامى وكذلك الجدد، وذلك سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحاً أمام مبنى القبة، كما أوضح الدكتور محمد أبو الغار أن الاحتفالية ستبدأ بتحية العلم بحضور السادة أعضاء مجلس الجامعة الموقر، والسادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين بمختلف كليات الجامعة.

كما أشار الدكتور محمد سعيد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم إلى أنه سيتم عقد احتفالية “ABC جامعة” لتعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها المختلفة، وسيكون في نفس اليوم 10 اكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالمكتبة المركزية، موضحاً أن الاحتفالية تأتي ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة الفيوم، وعلى من يرغب في الحضور التسجيل من خلال الرابط التالي:

” رابط التسجيل “