رئيس جامعة الفيوم يصدر العديد من القرارات لسنة 2022 من ضمنها قيامه بالإشراف على كلية التربية للطفولة المبكرة

أصدر الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة العديد من القرارات اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، ومن ضمن تلك القرارات، قرار رقم 10 لسنة 2022 بتعيين الأستاذ الدكتور جمال محمود مصطفى محمد الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني ووكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عميداً لكلية الزراعة، وقرار رقم 11 لسنة 2022 الذي ينص على قيام سيادته بالإشراف على كلية التربية للطفولة المبكرة بداية من العام الجامعي الجاري 2021 – 2022، وقرار رقم 12 الذي ينص على قيام الأستاذ الدكتور محمود محمود عرفان سرحان الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاتة قرار رقم 13 لسنة 2022 بتعيين الأستاذ الدكتور أسامة متولي محمد محمود الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي، وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة.