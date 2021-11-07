رئيس جامعة الفيوم يشهد مباراة كرة قدم ضمن فعاليات مهرجان الإرادة والتحدي بحضور عدد من الشخصيات العامة

بواسطة مهند شرف

شهد الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مباراة كرة قدم بملعب خماسي ضمن إطار فعاليات مهرجان الإرادة والتحدي الثاني المُقام بجامعة الفيوم، وكان برفقة رئيس جامعة الفيوم كل من الدكتور فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة السابق، وبحضور عدد من عمداء كليات الجامعة والوكلاء والإعلاميين، وكان ذلك اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 بملعب كلية الزراعة.

رئيس جامعة الفيوم يشهد مباراة كرة قدم ضمن فعاليات مهرجان الإرادة والتحدي بحضور عدد من الشخصيات العامة 4 7/11/2021 - 9:07 م

أعطى الدكتور محمد أبو الغار حينها شارة البدء للمباراة التي شارك في حضورها، والتي كانت تضم كل من منتخب مصر للصم ضد منتخب جامعة الفيوم، وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر للصم بهدف واحد مقابل لا شيء.

كما قام الدكتور محمد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم بتكريم الفريقين، وقام أيضا بتسليم الميداليات لهم بالإضافة إلى أخذ الصور التذكارية مع الفريقين.

رئيس جامعة الفيوم يشهد مباراة كرة قدم ضمن فعاليات مهرجان الإرادة والتحدي بحضور عدد من الشخصيات العامة 1 7/11/2021 - 9:07 م

رئيس جامعة الفيوم يشهد مباراة كرة قدم ضمن فعاليات مهرجان الإرادة والتحدي بحضور عدد من الشخصيات العامة 2 7/11/2021 - 9:07 م

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رئيس جامعة الفيوم يشهد مباراة كرة قدم ضمن فعاليات مهرجان الإرادة والتحدي بحضور عدد من الشخصيات العامة 3 7/11/2021 - 9:07 م

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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