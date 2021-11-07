رئيس جامعة الفيوم يشهد فعاليات مهرجان الجامعة للإرادة والتحدي اليوم الأحد ويفتتح معرض المنتجات اليدوية

شهد الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهرجان الجامعة الثاني للإرادة والتحدي اليوم الأحد 7 نوفمبر، الذي بدأت فعالياته بافتتاح معرض المنتجات اليدوية، وشارك في الحضور كل من الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد الرئيس السابق لجامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء كليات الجامعة والوكلاء وأمين عام الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.

أشاد الدكتور محمد أبو الغار بالمستوى المتميز للمشغولات المعروضة والمنتجة بالكامل بأيدي ذوي الإعاقة، مضيفاً أن جامعة الفيوم تحرص دائماً على تحقيق التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وبالأخص فيما يتعلق بدعم ومساندة ذوي الإعاقة، وإقامة المعارض الخاصة بمنتجاتهم وإبداعاتهم التي تعمل على زيادة خبراتهم وتعاملاتهم، وكذلك تطوير مهاراتهم والاهتمام بمواهبهم وتنميتها على نحو أفضل، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية لذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم.

كان المعرض يضم العديد من المنتجات اليدوية والمشغولات التراثية والخيامية و مفارش كروشية، وتفصيل ونسيج وحقائب وإكسسوارات وخزف وصلصال ولوحات رسم على الزجاج ومشغولات فنية بالورق، وكذلك عدداً من الرسومات والتصوير الزيتي وتصميمات بالأبيض والأسود وجلود وخوص ومشغولات خشبية وحلي.