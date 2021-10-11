رئيس جامعة الفيوم يشهد فعاليات الاحتفالية الفنية بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

شارك الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الاحتفالية الفنية التي تم تنظيمها من قبل قصر ثقافة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري 2021، على خلفية الاحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتم تنظيم الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

إقرأ أيضاً: • رئيس جامعة الفيوم يستقبل النائبة الأردنية زينب البدول التي سلمت الجامعة درع مجلس النواب الأردني

كما شارك في حضور فعاليات الاحتفالية الفنية كل من العميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والسيد نائب مدير أمن الفيوم، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وكذلك رئيس الهيئة الإقليمية لقصور الثقافة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية الفنية أداء فريق الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم لعدد من الأغاني الوطنية، وذلك إحياءً لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وإلقاء شعري جماعي لفريق الكورال بقصر الثقافة يحكي لمحات من تاريخ النضال المشرف لشعب مصر العظيم ضد الغزاة والمعتدين في فترات زمنية مختلفة.