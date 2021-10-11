رئيس جامعة الفيوم يستقبل النائبة الأردنية زينب البدول التي سلمت الجامعة درع مجلس النواب الأردني

استقبل الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري2021، الدكتورة زينب سلامة البدول عضو مجلس النواب الأردني والمسجلة لدرجة الدكتوراه بقسم الدراسات السياحية والفنادق بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والأستاذ الدكتور مصطفى أبو حمد، مدير مركز خدمات الجامعة، والأستاذ هالة السويفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

وصرح الدكتور محمد أبو الغار أن جامعة الفيوم ترحب بجميع الطلاب الوافدين من كافة البلاد العربية، مشيراً إلى أن إدارات الجامعة وكلياتها المختلفة تسعى لتيسير إجراءات تسجيل الطلاب الوافدين في جميع برامجها وخاصة في درجتي الماجستير والدكتوراه، كما أوضح الدكتور محمد أبو الغار أن الجامعة تعمل على عقد عدد من الاتفاقيات وبعضاً من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات الأردنية.

ومن جانبها قدمت الدكتورة زينب البدول عضو مجلس النواب تحيات رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني، ودعوتهم لرئيس الجامعة لزيارة مجلس النواب الأردني والبحث في سبل التعاون المشترك في المجال التعليمي والبحثي بين جامعة الفيوم والجامعات الأردنية، كما أشادت الدكتورة زينب البدول بتميز الدراسة بجامعة الفيوم وتعاون كافة أعضاء هيئة التدريس مع الباحثين، وقدمت النائبة بمجلس النواب الأردني درع مجلس النواب الأردني لجامعة الفيوم تقديراً من مجلس النواب لدور الجامعة العلمي والبحثي.