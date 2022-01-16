رئيس جامعة الفيوم يترأس فعاليات المؤتمر الصحفي الذي كان اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بحضور ممثلي الصحف والقنوات التلفزيونية بالفيوم

ترأس الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم مؤتمراً صحفياً أُقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، وتناول المؤتمر الصحفي مناقشة العديد من الموضوعات الهامة بجامعة الفيوم، حيث شارك في حضور فعاليات المؤتمر كل من الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى العديد من عمداء الكليات، وكذلك الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ومدير عام الإدارة العامة العلاقات العامة والإعلام، وكذلك الكثير من ممثلي الصحف والقنوات التلفزيونية بمحافظة الفيوم.

أكد الدكتور ياسر حتاتة في كلمته أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة فيما يخص التواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي، لافتاً إلى أهمية التعاون الدائم بين الجامعة ووسائل الإعلام، كما عرض الدكتور ياسر حتاتة الخطة المستقبلية لجامعة الفيوم التي تشمل العديد من المحاور، من ضمنها محور الجودة الإدارية حيث تسعى إدارة الجامعة لتحقيق الاستقرار الإداري، وتسكين الوظائف الإدارية الشاغرة وذلك لكي تتمكن الجامعة من تحقيق كافة أهدافها.

أوضح الدكتور ياسر مجدي حتاتة أهمية القطاع الطبي الذي يساعد في تقديم الكثير من الخدمات الصحية لمواطني محافظة الفيوم، لافتاً إلى أن القطاع الطبي يشهد تطويراً كبيراً خلال الفترة الحالية، مؤكداً أنه يتم الآن تجهيز 40 من أسرة العناية المركزة بمستشفى الجراحة والباطنة، وبذلك يصل إجمالي عدد الأسرة إلى 160 سريراً مجهزاً، كما تتم الآن أعمال إنشاء مستشفى أمراض وزراعة الكبد بالإضافة إلى العديد من المراكز الطبية، من ضمنها مركز علاج الإدمان ومركز علاج الأورام.