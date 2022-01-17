رئيس جامعة الفيوم يتابع سير أعمال الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب للتأكد من تنفيذها وسط إجراءات وقائية مشددة

تفقد الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم أعمال امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2021 – 2022 بكلية الطب اليوم الإثنين 17 يناير 2022 والتي تتم بشكل إلكتروني، حيث كانت جولة رئيس الجامعة بلجان الامتحانات ضمن إطار الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بلجان الامتحانات، حيث رافق رئيس جامعة الفيوم كل من الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور حمدي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تأكد الدكتور ياسر حتاتة من أن أعمال الامتحانات تتم وسط إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من عدم وجود حالات غش من خلال متابعة كاميرات المراقبة المركزية بالكلية، حيث أشار الدكتور ياسر حتاتة إلى أن وحدة الاختبارات الإلكترونية التابعة لمركز معلومات جامعة الفيوم قامت بتنفيذ أعمال الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول بكل من كلية الطب والتمريض والمعهد الفني للتمريض خلال الفترة من السبت الماضي الموافق 15 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 3 فبراير 2022.