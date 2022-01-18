رئيس جامعة الفيوم يتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 – 2022 بالعديد من كليات الجامعة

تابع الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 – 2022 بالعديد من كليات الجامعة اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022، وكان برفقة رئيس الجامعة كل من الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعديد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة المختلفة.

أكد الدكتور ياسر حتاتة أن جولته تضمنت المرور على كلية دار العلوم التي يؤدي بها 350 طالب وطالبة من الفرقة الثالثة امتحاناتهم، وكلية الحقوق التي بها 1500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى والثالثة، وكلية الآداب التي بها 780 طالب وطالبة من الفرقة الرابعة، كما تم المرور على خمسة لجان مخصصة لامتحانات الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، ومعهد التمريض الذي يضم 242 طالب وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية الطب التي تضم 545 طالب وطالبة بالفرقة الأولى، وطب الأسنان التي تضم 84 طالب وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية التمريض التي تضم 648 طالب وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية التربية النوعية 430 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة والرابعة.

تأكد الدكتور ياسر حتاتة من أن أعمال الامتحانات تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية بالإضافة إلى التأكد من تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض بلجان الامتحانات، والتأكد من أن جميع الطلاب الخاضعين لأعمال الامتحانات قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلاً عن ارتداء جميع المترددين على لجان الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس الكمامة الواقية.