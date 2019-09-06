رئيس جامعة الفيوم يتابع الاستعدادات الخاصة بافتتاح مستشفى مصطفى حسن الجامعي .. صور







قام السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بعقد إجتماع برفقة السيد الأستاذ أمير مصطفى حسن ، والذي قد قام بالتبرع بأرض ومبنى المستشفى بالإضافة إلى عدد من التجهيزات الطبية ، وقد جاء هذا الاجتماع من أجل الإطمئنان على مدى كفاءة سير العمل والوضع الحالي الخاص بمستشفى مصطفى حسن الجامعي ، والتي سوف تتخصص في طب وجراحة الأطفال.







متابعة الاستعدادات الخاصة بمستشفى مصطفى حسن الجامعي

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع كان قد جاء بحضور السيد الأستاذ الدكتور ياسر حتاته عميد كلية الطب ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عاصم العيسوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، هذا بالإضافة إلى السيد الأستاذ الدكتور محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية ، والسيد الأستاذ الدكتور إسلام هلالي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية ، وكذلك الأستاذ أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام جامعة الفيوم ، هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة جامعة الفيوم الهندسية المسئولة عن التجهيز الفني لمستشفى مصطفى حسن الجديد.







ويذكر أن السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم كان قد صرح أنه يتم في الوقت الحالي العمل على تجهيز مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية ، بأكمل صورة ممكنة ، ويأتي ذلك في ظل الإستعداد للإفتتاح الفعلي للمستشفى والذي من المقرر أن يكون في أول شهر نوفمبر للعام الجاري 2019 ، حيث تعتبر المستشفى في الوقت الجاري تحت التجهيز بتشغيل تجريبي حيث تعمل المشفى بشكل فعلي في الفترة الحالية ، فيعمل كل من العيادات الخارجية ، والمعمل ، وكذلك وحدة العلاج الطبيعي.

تشغيل وحدة العلاج بالمياه في الفيوم







كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى بالإعلان عن أنه سيتم لأول مرة العمل على تشغيل وحدة (العلاج بالمياه) في محافظة الفيوم ، وجاري تجهيز غرف للعناية المركزة للأطفال في الوقت الراهن ، على أن تكون تلك الغرف على أعلى مستويات من التجهيز الفني والتقني.

وأضاف “عيسى” القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أنه قد تم الاتفاق على المشاركة في مبادرة الرئيس الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدي بطاقة إستيعابية للكشف تصل إلى 100 سيدة تقريباً بشكل يومي ، ومن المنتظر أن يتم العمل على تجهيز مركز متطور من أجل الكشف عن أورام الثدي لسيدات محافظة الفيوم بشكل مجاني.







كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور محمد صفاء الدين أثناء الاجتماع بإستعراض مجموعة من المحاور والتي قد تضمنت العيادات المتخصصة في مستشفى مصطفى حسن والتي تضم كل من العيادة الجلدية ، والعيادة النفسية ، وكذلك إختبارات الذكاء ، ورسم المخ ، هذا بالإضافة إلى وجود وحدات سحب التحاليل ، والعلاج الطبيعي المتكامل سواء كان للأطفال أو للكبار.

كما قد قام “محمد صفاء” مدير عام المستشفيات الجامعية بالعمل على استعراض خطة التشغيل المستقبلية الخاصة بمستشفى مصطفى حسن ، وذلك من خلال تجهيز وحدة كلى متطورة من أجل الأطفال ، ويأتي ذلك للرغبة في التوفير على الأهالي مشقة الانتقال من أجل العلاج خارج محافظة الفيوم ، هذا بالإضافة إلى إنشاء وحدة تلقيح مجهري ف قسم النساء داخل مستشفى مصطفى حسن الجامعي للأطفال.

أما فيما يخص المشكلات التي قد تم العمل على معالجتها فتعلقت تلك المشكلات بالإنتهاء من محول الكهرباء ، والعمل على إستكمال شبكة الغازات ، ومختلف الموافقات من الدفاع والحماية المدنية ، كما قد أشار مدير عام المستشفيات الجامعية الدكتور محمد صفاء أنه قد تم الإتفاق على إنشاء عيادات جراحية متخصصة في العظام والجراحة العامة والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة.

صور من اجتماع رئيس جامعة الفيوم