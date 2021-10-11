رئيس جامعة الفيوم يؤكد أن المدن الجامعية بدأت في تسكين الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبالهم

بواسطة مهند شرف

أكد الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المدن الجامعية بالفيوم بدأت بالفعل في استقبال وتسكين الطلاب والطالبات المغتربين المقبولين بالمرحلة الأولى من التسكين للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن نتيجة القبول بالمراحل الأخرى تباعاً.

رئيس جامعة الفيوم يؤكد أن المدن الجامعية بدأت في تسكين الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبالهم 4 11/10/2021 - 6:12 م
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ومن جانبه أشار الدكتور أسامة شرابي القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية بالفيوم، أن المدن الجامعية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، وتتضمن تلك الاستعدادات الانتهاء من أعمال الصيانة وتوفير المناخ الملائم للسكن والمذاكرة.

رئيس جامعة الفيوم يؤكد أن المدن الجامعية بدأت في تسكين الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبالهم 1 11/10/2021 - 6:12 م

وقد أصدرت جامعة الفيوم بيان رسمي مؤخراً تعلن فيها عن أسماء الطلاب والطالبات المقبولين بالمرحلة الأولى من تسكين المدن الجامعية للعام الجامعي الجديد، وقد أوضح البيان بعض التفاصيل التي تخص هذا الأمر:

رئيس جامعة الفيوم يؤكد أن المدن الجامعية بدأت في تسكين الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبالهم 2 11/10/2021 - 6:12 م

أولاً: الطلاب الجدد والقدامى من خارج محافظة الفيوم يتم قبولهم بحد أدنى تقدير جيد.

ثانياً: الطالبات الجدد والقدامى من خارج محافظة الفيوم يتم قبولهم بحد أدنى تقدير مقبول.

رئيس جامعة الفيوم يؤكد أن المدن الجامعية بدأت في تسكين الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبالهم 3 11/10/2021 - 6:12 م



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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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