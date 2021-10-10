دول أوروبية يمكنك دراسة مرحلة البكالوريوس في جامعاتها مجاناً

تعاني أغلبية الدول العربية من مشاكل وتأخر كبير في الدراسة والمجالات الأكاديمية بمختلف تخصصاتها، وأمام الطالب العربي فرصة ضئيلة في أغلبية الدول العربية للنجاح والتميز في ظل الظروف الأكاديمية السيئة التي تعاني منها اغلب جامعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وللوصول الى النجاح يبقى أمام الطالب العربي فرصة جيدة للدراسة في الجامعات الأوروبية والآسيوية المتميزة والتي تتيح للطالب فرصة كبيرة لتحقيق حلمه في النجاح والتميز برسوم دراسية شبه مجانية، وفي مقالنا هذا نستعرض وإياكم أقوى الدول الأوروبية التي تتيح إمكانية الدراسة في جامعاتها للأجانب بشكل شبه مجاني.

دُول أوروبية يمكن دراسة البكالوريوس فيها مجاناً:

المملكة النرويجية:

تتيح حكومة النرويج إمكانية دراسة مرحلة البكالوريوس مجاناً في جامعاتها، ويوجد بالنرويج عدد كبير من الجامعات المتميزة والتي تحتل ترتيباً رفيعاً عل المستوى العالمي، وتعد جامعة أوسلو وجامعة الجنوب وجامعة بيرغن وجامعة النرويج للعلوم أبرز الجامعات في مملكة النرويج، وتتراوح قيمة المصاريف الدراسية بين 100 – 150 دولار أمريكي للترم الواحد.

ألمانيا:

شرعت ألمانيا إمكانية دراسة الطلاب الأجانب في جامعاتها منذ العام 2014 بقيمة تتراوح بين 300 – 350 يورو للترم الجامعي الواحد، ويذكر بأن عمل الطلاب ممكن بشرط ألا يتجاوز عدد الساعات 20 ساعة أسبوعياً حتى لا يؤثر ذلك على طبيعة الدراسة، وتعد ألمانيا حرفياً أفضل دولة في العالم يمكن للطلاب الدوليين الدراسة بها ولذلك يقصدها الطلاب من جميع أنحاء العالم، وتعد كل من جامعات هايدلبرغ وجامعة ميونخ التقنية وجامعة برلين الحرة وجامعة الرور في بوخوم ومعهد كارلسروه التقني من أفضل الجامعات على المستوى الأوروبي.

ايسلندا:

لا تفرض الجامعات الايسلندية الحكومية مصاريف جامعية على طلابها ولكن التسجيل قد يكلف الفرد حوالي 75.000 كرونة ايسلندية مما يعادل 600 دولار أمريكي تقريباً.

النمسا:

تفرض النمسا رسوماً مخفضة جداً للدراسة في جامعاتها بالنسبة للطلاب الأجانب القادمين من خارج منطقة الشنجن أو الإتحاد الأوروبي بالإضافة لسويسرا، ويرجى الأخذ في الاعتبار بأن أغلبية تلك الجامعات تفرض رسوماً يمكن للطالب توفيرها هناك لقاء فترة عمل بسيطة، وتعتبر جامعة فيينا أبرز جامعات الجمهورية النمساوية.