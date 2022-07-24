دليل القبول جامعة الملك عبد العزيز 1444 وخطوات التسجيل

تعتبر جامعة الملك عبد العزيز أحد أفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية، وتحتوي الجامعة على الكثير من الطلاب والطالبات، في العديد من التخصصات النظرية والعلمية وتكاملها، وتنفرد الجامعة عن غيرها بعدد من التخصصات والكليات عن باقي الجامعات الموجودة بداخل السعودية، وتهدف الجامعة لتطبيق أحدث أساليب التعليم، وتوفير التخصصات التي يتطلبها سوق العمل في المملكة العربية، لتخريج الكثير من الطلاب في مختلف التخصصات لسد احتياجات السوق، والمساعدة في تطوير المملكة والنهوض بالمجتمع السعودي.

دليل القبول جامعة الملك عبد العزيز 1444

أطلقت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، دليل القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1444 في مختلف التخصصات، وأوضحت الجامعة بأن الطالب يلزم بتقديم طلب الالتحاق بالجامعة، وتضمن الدليل جميع المعلومات التي تُهم الطالب بخصوص عملية الالتحاق بالجامعة، وأنه يتم إنهاء إجراءات القبول والتسجيل بصورة إلكترونية في برامج الجامعة، لتوفير الوقت والمجهود، كما يتضمن دليل القبول تعريف الطالب بنظام الدراسة، والكليات المتواجدة في الجامعة وفروعها وتخصصاتها وجميع المقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في المسارات المعتمدة في الجامعة.

وأوكدت الجامعة بأنه يمكن للطلاب تحميل دليل القبول جامعة الملك عبد العزيز 1444، من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي التي أطلقته إدارة الجامعة، ليسهل على الطالب التعرف على جميع المعلومات الخاصة بالجامعة، وليتمكن خريجي الثانوية العامة في السعودية من التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالجامعة، وتضمن دليل القبول شروط ومتطلبات التسجيل في الجامعة.

خطوات التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز 1444

أكدت عمادة جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، بأنه يمكن لخريجي الثانوية العامة في السعودية بالتقديم في الجامعة بصورة إلكترونية، عبر اتباع الخطوات الآتية: