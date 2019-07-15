دليلك للتنسيق| مؤشرات تنسيق الكليات 2019 والحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد

تتزايد عمليات البحث عن تنسيق الكليات 2019 والحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 وحصول الطلاب على النتائج والتقديرات، ويبحث الجميع الأن عن مؤشرات التنسيق للقبول في الجامعات المصرية ونقدم لكم كل ما يخص التنسيق في هذا المقال.

احصائيات الثانوية العامة 2019

كشفت الاحصائيات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم عن نتائج الطلاب أن عدد الطلاب الحاصلين على 95% إلى 100% يمثلون ما يقرب من 17%، وأن الطلاب الحاصلين على 90% إلى 95% يمثلون 19% من الطلاب وأن هذا المؤشر يشير إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول في كليات القمة بسبب التنافسية العالية بين الطلاب وحاجة الكليات هي التي تحدد الأعداد المطلوبة والتي يتم تحديد التنسيق بناءً عليها.

مؤشرات تنسيق الكليات 2019

من المتوقع أن يرتفع التنسيق عن العام الماضي بالنسبة لكليات القمة بنسبة 1% و2%، وهذا مؤشر كبير جدا وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القمة والتي تشير إلى أن كلية الطب تقبل الحاصلين 404 درجة أي بنسبة 98.5%، والقبول بكلية الصيدلة 398.5 درجة أي بنسبة 97.2% والقبول بكلية طب الأسنان، ما بين 98% و98.2% والطب البيطري عند 395 درجة أي بنسبة 96.3%، وبالنسبة لشعبة العلمي رياضة فمن المتوقع أن تزيد عن العام الماضي ب 4 درجات أي أن الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 95%.

نظرة على تنسيق العام الماضي 2018

يمكنكم معرفة تنسيق الثانوية العامة 2019 للمرحلة العلمية وتنسيق المرحلة الأدبية 2018 ومعرفة الحد الأدنى لدرجات القبول في العام الماضي لمعرفة الوجهة المقبلة مع وضع ارتفاع التنسيق في الاعتبار بالنسب المذكورة بالأعلى ومعرفة كل الكليات التي ربما لم تكن موجودة في الحسبان.

فيديو خطوات تنسيق الكليات

فيديو يشرح طريقة تنسيق الكليات من أجل توعية الطلاب وشرح كافة تفاصيل التنسيق والانتقال بين الكليات وشرح التوزيع الجغرافي وتسجيل الرغبات:

رابط التسجيل في التنسيق

يمكنكم التقديم في التنسيق عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الكليات عن طريق رابط تنسيق الكليات 2019 والذي يكون متاح وقت الإعلان عن المرحلة الأولى وتحديد موعد التقديم لطلاب المرحلة الأولى.

المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2019

سيتم الإعلان خلال ساعات عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى وموعد فتح باب التقديم في التنسيق وتسجيل الرغبات وموعد إعلان نتيجة التنسيق وفتح المرحلة الثانية.