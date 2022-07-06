دعم جديد للتعليم بالمملكة تقدمه حملة هواوي الجديدة

في إطار دعم قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت شركة هواوي خلال الفترة الأخيرة عن تقديم الدعم اللازم على مدار العام الدراسي القادم للتعليم وذلك عبر المنتجات الذكية الخاصة بالتعليم المباعة عبر المتجر الإلكتروني الخاص بها، خطوة هامة من جانب الشركة في إثمار العملية التعليمية بالمملكة من خلال تزويد الطلبة والطالبات والأساتذة بكافة الأجهزة الحديثة موديل العام لمساعدتهم خلال العام الدراسي، حيث دائماً ما حرصت «هواوي» على خدمة المجتمع السعودي من جميع الجوانب، وحول تفاصيل عن الأمر نتابع في مقالنا اليوم.

دعم هواوي للتعليم بالمملكة

من منطلق المسؤولية الاجتماعية أوضحت شركة هواوي بالمملكة العربية السعودية عن استعدادها الكامل والتام بتزويد الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالبلاد بأحد الأجهزة الذكية المتاحة من خلال متجرها الإلكتروني، فقد أعرب نائب رئيس الشركة عن هدفها السامي في تطوير المجتمع السعودي وتضمن الحملة تزويد المستخدمين داخل العملية التعليمة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات فضلاً عن الأجهزة القابلة للارتداء بالإضافة إلى بطارية عالية الجودة تدوم لساعات، وأشار إلى إحساس الشركة بالمسؤبيى تجاه تحسين خدمات التعليم من خلال تحفيز التجربة الخاصة بالتعلّم بشكل عام.

طريقة الاستفادة من دعم هواوي للتعليم

الخصومات المتاحة من شركة هواوي يمكن الاستفادة منها من جانب الطلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين بالعملية التعليمية، إلى جانب أولياء الأمور، فقد خصصت الشركة رمز من خلال استخدامه يتم الحصول على الخصومات بشكل فوري وهو “ASTUDENT”، فمن خلال استخدام الرمز عند الشراء يستفيد المشتري بخصم يصل إلى 5% من قيمة المشتريات، على أن تكون من ضمن العرض المتاح من الشركة على الأجهزة الحديثة ومستلزماتها، وقد تم التنويه من جانب الشركة أن الرمز متاح للاستخدام على مدار العام الدراسي داخل المتاجر الإلكترونية الخاصة ب “هواوي”.

طرح أجهزة Super Device ضمن دعم هواوي

وفي نفس السياق أوضحت الشركة أن أجهزة Super Device متاحة للشراء بأسعار مخفضة أمام الطلاب، فمن المعروف أن تلك الأجهزة تساهم بشكل فعال في تعزيز الكفاءة الخاصة بطرق التعليم ورفع الإنتاجية من خلال التعلم بشكل أفضل وحديث، حيث تعتمد تلك الأجهزة بشكل أساسي على ربط الأجهزة مع بعضها البعض، من خلال تأدية المهام بأكثر من جهاز مثل الجوال والكمبيوتر وغيرهم من الأجهزة الحديثة المتطورة.