دخول جامعة قناة السويس تصنيف التايمز البريطاني العالمي

جامعة السويس هي إحدى الجامعات المصرية، بدأت الجامعة بصفة كُلْيَة هندسة في أواخر القرن الماضي، ثم بدأت الجامعة في التطور وضم كليات أخرى إليها إلى أن بلغ عدد الكليات في الجامعة 16 كُلْيَة ومعهدين في عام 2021م، حرصت الجامعة منذ نشأتها على التطور ومواكبة التقدم العصري، لذلك قدمت مجموعة كبيرة من البحوث العلمية، وكانت الجامعة حريصة على إفادة الدولة في مجال الطاقة المتجددة لما له من أهمية كبيرة في المستقبل، ومن خلال موقعكم نجوم مصرية نذكر لكم أهم أخبار الجامعة في الآونة الأخيرة، وأهم بحوث الجامعة.

أخبار جامعة قناة السويس

تتجدد الأحداث في جامعة السويس، حيث إن الجامعة تشارك في العديد من المنافسات، التي تُظهر الجامعة فيها قدرتها على التطور ومواكبة العالم الحديث من أهم هذه الأخبار:

مشاركة رئيس جامعة السويس في مؤتمر حكاية وطن

حيث إن الهدف من المؤتمر توعية الشعب بما تم من إنجازه في المدّة السابقة، وما يحاط بالدولة من مؤامرات، وقد حضر هذا المؤتمر السيد رئيس الجمهورية، وشارك رئيس جامعة السويس في هذا الحُوَار لما لجامعة السويس من دور في نهضة الدولة.

دعوة لطلاب جامعة السويس والجامعات المصرية للمشاركة في برنامَج Gen-Z :

يهدف البرنامَج إلى نشر ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال، والبحث العلمي بين الجامعات المصرية، وللمزيد من المعلومات حول البرنامَج والتسجيل يمكنك الاطلاع على موقع الجامعة.

جامعة السويس تدخل تصنيف التايمز البريطاني للتصنيف العالمي

من اختصاصات “التايمز” تصنيف الجامعات على مستوى العالم بناء على عدة معاير وقد دخلت جامعة السويس ضمن أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم لعام 2024، كما أعلن رئيس الجامعة على موقع الجامعة الرسمي.

في حضور رئيس الجمهورية يشارك “حنيجل”في فاعليات يوم تفوق جامعات مصر

انعقد هذا الاحتفال في 26 من الشهر الماضي، وقد استضافت جامعة السويس هذا الاحتفال.

تخرج الدفعة الأولى من تجارة انجليزي من جامعة السويس

شهد جامعة السويس تخرج الدفعة الأولى لكلية تجارة انجليزي يوم 1 أكتوبر 2023، بحضور السيد عبد المجيد صقر محافظ السويس، ورئيس الجامعة أ.د. أشرف حنيجل.

حصول جامعة السويس على المركز الثاني في مهرجان إبداع

الهدف من مهرجان إبداع اكتشاف الموهوبين في المجالات الثقافية والإبداعية، وهذه النسخة الحادية عشر من البرنامَج تم تنظيمه في شهر يونيو الماضي، وقد حصل فريق جامعة السويس في مشاركته في مجال “الابتكار وريادة الأعمال” على المركز الثاني، حيث كان المشروع المقدم هو “تطبيق إلكتروني لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية”.

أهم بحوث جامعة السويس

تشارك جامعة السويس في العديد من البحوث، التي جعلتها تصنف ضمن أفضل جامعات العالم حسب ما جاء في “التايمز” البريطاني، حيث اهتمت جامعة السويس اهتمامًا كبيرًا في مجال الطاقة وأوْلَتْهُ ببحوثها، وفيما يلي نستعرض أبرز ما قدمت الجامعة في هذين المجاليين:

بحوث الجامعة في مجال الطاقة

معمل الطاقة المستدامة: مواد تخزين الهيدروجين، حيث الهدف منه توفير الطاقة البديلة لسد عجز استهلاك الطاقة، هذه المشكلة التي تواجهها الدولة في المستقبل.

تخليق عوامل حفازة نانومترية لإنتاج وقود سائل بطريقة فيشر تروبش، وهو أيضا الهدف منه توفير الطاقة البديلة.

بحوث الجامعة في مجال البيئة

تصميم مجمعات نانومترية بصرية جديدة لتقدير وإزالة التركيزات الضئيلة لبعض المعادن السامة، حيث تسبب هذه التركيزات مشكلات صحية كبيرة لمن يتناولها، فيتم التفاعل مع هذه العناصر السامة بواسطة المجمعات النانومترية لإنتاج مركبات جديدة غير ضارة.

قدمت الجامعة مجموعة كبيرة من البحوث في شتى المجالات ذكرنا لكم بعضها ويمكنكم الاطلاع على المزيد منها بواسطة الموقع الرسمي للجامعة قسم البحث العلمي.